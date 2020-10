Hof: 24 Busfahrer in Quarantäne, Fahrplan derzeit noch unklar

Bei den Stadtwerken Hof hofft man, am Montag wieder einen halbwegs geregelten Fahrplan im Stadtbusverkehr anbieten zu können. Weil vier Busfahrer und ein Werkstattmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden, war es in dieser Woche zu erheblichen Problemen gekommen.

Insgesamt 24 Busfahrer und drei Werkstattmitarbeiter in Quarantäne

Nachdem sie Kontakt zu den Infizierten hatten, mussten sich 20 Fahrer und zwei weitere Mitarbeiter der Werkstatt in häusliche Quarantäne begeben. Weil über das Wochenende weitere positive Coronatests hinzukommen könnten, soll eine endgültige Entscheidung darüber, welche Busse am Montag fahren, erst am Sonntag fallen.

Sechs von zwölf Linien werden gefahren

Während am Donnerstag nur zwei von zwölf Linien eingeschränkt fahren konnten, sind seit Freitag wieder sechs Linien in Betrieb. Diese und den Schulbusverkehr wollen die Stadtwerke Hof auch am Montag mit den verbliebenen 15 Busfahrern aufrecht erhalten. Für einen Teil der Fahrer endet die Quarantäne am Donnerstag. Dann soll der reguläre Fahrplan Schritt für Schritt wieder aufgenommen werden.