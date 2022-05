Hof: 18-Jähriger bei Messer-Angriff schwer verletzt

Einem 18-Jährigen ist in der Nacht auf Samstag in Hof mehrfach in den Rücken gestochen worden: wahrscheinlich mit einem Messer. Der Schwerverletzte musste noch in der Nacht operiert werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.