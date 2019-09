Hösbach: Mehrfamilienhaus nach Brand ohne Strom und Heizung

Ein Mitarbeiter des St. Brunowerks Würzburg, dem das Haus mit zwölf Wohnungen gehört, sagte am Dienstag dem BR, dass in dem Kellerabteil eine Federkernmatratze gebrannt habe. Ausgerechnet in diesem Kellerabteil verlaufen die Stromleitungen nach oben in die Wohnungen. Die Leitungen sind geschmolzen, ebenso die Rohre für die Warmwasserversorgung.

Poliei verschließt Kellerabteil

Die Kriminalpolizei hat das Kellerabteil mit Holzplatten verschlossen, um die Spurensuche nicht zu gefährden. Eine Gerüstbaufirma wird eine Art Gerüstturm an der Hausfassade errichten. Darüber wird eine Elektrofirma am Mittwoch Stromkabel nach oben in jede der zwölf Wohnungen legen. Auch die Wasserleitung für die Heizung soll am Mittwoch provisorisch repariert werden.

Viele Bewohner sind bei Verwandten oder Bekannten untergekommen

Warum vier der zwölf Wohnungen noch über Strom verfügen, kann sich derzeit niemand erklären. Die übrigen Bewohner - in dem Haus wohnen insgesamt 30 Menschen - sind bei Freunden und Verwandten untergekommen. Einige seien noch im Urlaub, eine Person befinde sich im Krankenhaus, sodass es nicht allzu viele treffe, sagte der Mitarbeiter des St. Brunowerks dem BR. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe.