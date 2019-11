Hösbach: Geldautomat gesprengt, Polizei geht von drei Tätern aus

Laut Polizeipräsidium Unterfranken hatten sich drei Männer gegen 4 Uhr an dem Geldautomaten einer Bank in der Hauptstraße zu schaffen gemacht. Über die genaue Höhe der Beute kann die Polizei noch keine genauen Angaben machen.

Die Täter richteten durch die Sprengung einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich an. Gegenwärtig wird geprüft, ob die Statik des Hauses in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Laut Kriminalpolizei handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen dunklen Wagen, der in Richtung Goldbach zur 3 fuhr.