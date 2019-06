Hörsaal trifft Kuhstall: Professor und Landwirt in einer Person

Wolfgang Aumer ist schlank, trägt eine randlose Brille und ist Professor für mechatronische Systeme. Seit 1. Januar leitet er den Technologiecampus Cham. Und Wolfgam Aumer ist Landwirt. Für viele Menschen ist dies kaum vorstellbar, Professor und Landwirt gleichzeitig zu sein - fragt man sie nach ihrer Einschätzung, hört man alles von "schwierig", über "gewöhnungsbedürftig" bis hin zu "definitiv nicht".

Ein Professor als Hofnachfolger

Für Aumer geht das jedoch ganz selbstverständlich zusammen. Im Kuhstall stehen zwölf Milchkühe, die er jeden Tag füttert und die alle einen Namen haben: "Man kennt ja die Tiere, man hat jeden Tag eine Verbindung mit ihnen", erklärt er. Der Kuhstall steht in Rettenbach, eine halbe Stunde von Cham entfernt, und gehört den Eltern Monika und Josef Aumer, beide über 70 Jahre alt, und noch eifrig am Mitarbeiten im Stall. Dass der Wolfgang Hofnachfolger wird, das sei schon immer klar gewesen, sagt Monika Aumer. Auch der Vater sieht das durchaus positiv - sein Sohn brauche das schließlich, um sich zu entspannen.

Professor und Landwirt zugleich

Auf den Traktor steigt Aumer abends oder am Wochenende. Er baut auf 20 Hektar Wiesen- und Getreidefeldern das Futter für seine Kühe selbst an. 100.000 Liter Milch im Jahr werden an eine Regensburger Molkerei geliefert. Manchmal werde es allerdings stressig, vor allem zu Beginn des Semesters:

"Beispielsweise, wenn im März das Semester losgeht, dann steht auch die Frühjahrsbestellung an und im Herbst die nächste Wintersaat. Da kollidiert es ein bisschen." Professor und Landwirt Wolfgang Aumer

Täglich steht Aumer um fünf Uhr morgens auf, um die Stallarbeit zu verrichten. Dann: duschen, Hörsaal, abends wieder Stallarbeit. Erst danach setzt er sich an den Computer, wenn noch etwas für eine Vorlesung vorzubereiten ist.