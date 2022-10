Hoeneß: WM in Katar verbessert Menschenrechtssituation

Beim "Sonntags-Stammtisch" im BR-Fernsehen war diese Woche u.a. der Ehrenpräsident des FC Bayern München Uli Hoeneß zu Gast. Es ging um die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Bei der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft sei nicht alles in Ordnung gewesen, räumte Uli Hoeneß dabei ein. Es sei aber wichtig, dass der internationale Sport in Ländern wie Katar weiter stattfinde. Hoeneß behauptete: "Es ist nachgewiesen, dass die Menschenrechte in Katar am besten vorankommen im ganzen Nahen Osten."

Der ehemalige Skirennläufer und Stammgast in der Sendung, Christian Neureuther, fürchtet indes um die Glaubwürdigkeit des Sports. Bei olympischen Winterspielen in totalitären Staaten wie China und Russland gehe es nicht mehr um die Werte des Sports, so Neureuther: "Dann kommt der Fußball dazu, mit Katar, mit Infantino, mit Korruption… Es geht nur noch ums Geld!" Die jüngste Entscheidung des asiatischen Olympia-Komitees für die asiatischen Winterspiele 2029 in Saudi-Arabien ärgere ihn besonders, so Neureuther.