Hölzels "Farbharmonie" im Schweinfurter Museum Georg Schäfer

100 Arbeiten von Hölzel werden in Schweinfurt gezeigt. Rund ein Drittel davon war noch nie öffentlich zu sehen. Die Werke stammen aus dem Besitz der Adolf-Hölzel-Stiftung in Stuttgart oder sind Leihgaben bedeutender Privatsammlungen.

Anerkannter Kunstpädagoge

Hölzel wurde in Olmütz im Osten des heutigen Tschechiens geboren. Nach Studien in Wien und München schuf er im 19. Jahrhundert weit beachtete Figurenbilder und Landschaften. Auch als Kunstpädagoge erreichte er aufgrund einer von ihm begründeten Malerschule in Dachau große Anerkennung. Hölzel habe als einer der ersten Künstler das Unbewusste als Potenzial für die bildende Kunst erkannt. Ab 1905 lehrte er bis zum Eintritt in den Ruhestand 1918 an der Kunstakademie Stuttgart.

Nach seiner akademischen Tätigkeit sei Hölzels Schaffen befreiter geworden, er habe das Normative hinter sich gelassen, heißt es in der Ankündigung des Museums Georg Schäfer zur Ausstellung. Zu seinen früheren Aufträgen für Glasfenster - wie etwa für die Firma Bahlsen in Hannover - treten nun weitere, zum Beispiel für das Stuttgarter Rathaus. Die späteren Werke geraten ab 1933 in die Mühlen der nationalsozialistischen Diktatur, sie werden als "entartet" eingestuft und aus Museen entfernt.

Künstlerische Vielfalt

Die Ausstellung hat wie das ganze Werk Hölzels eine riesige Bandbreite: Wuchtige Ölbilder auf Leinwand, zierliche Tuschezeichnungen, Collagen aus Zeitungsausschnitten, Keramikfiguren oder bunte Glasfenster – aber auch die bisher als bloße, Morgen- und Fingerübungen betitelten Tuschezeichnungen.

Die Ausstellung in Schweinfurt ist vom 3. Februar bis 1. Mai dieses Jahres zu sehen, öffentliche Führungen finden jeweils dienstags um 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags um 14 Uhr statt. Jeden ersten Dienstag im Monat ist der Eintritt kostenlos.