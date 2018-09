"Höllisch Spaß" beim Stadtlesen in Penzberg

Bis Sonntag können Literaturbegeisterte in Penzberg auf dem Stadtplatz selbst lesen oder bei einer der angebotenen Veranstaltungen zuhören. In der kommenden Woche reist das Lese-Event dann weiter nach Klagenfurt in Kärnten.

Die Münchner Schriftstellerin Inge Löhnig liest aus ihrem Kriminalroman "Sieh nichts Böses". Rund 100 Zuhörer lauschen gespannt den Ausführungen zu ihrer Hauptfigur, Kriminalkommissar Konstantin Dühnfort. Es ist keine Super-Show, die hier zufällig Bürgerinnen und Bürger, alt und jung mitten in den Feierabendlärm von Penzberg zusammen gebracht hat. Sie sind der Einladung gefolgt, öffentlich ihr Interesse am Lesen zu teilen. Die Autorin ist übers Lesen zum Schreiben gekommen.

"Ich denke, man braucht als Allererstes ein Erzähltalent. Wenn man das nicht hat, nützt alles andere nichts. Wenn man nicht regelmäßig an einem Text arbeitet, der schreibt sich ja nicht selber. Man muss dranbleiben, um so einen 400 Seiten-Roman zu schreiben. Aber es macht halt auch höllisch Spaß!" Schriftstellerin Inge Löhnig

Freier Zugang zum Thema Buch

Spaß macht es auch dem Stadtlesen-Organisator Sebastian Mettner aus Salzburg, mit seinem öffentlichen Lesezimmer von Stadt zu Stadt zu ziehen.

"Egal, ob wir in Berlin, München oder Köln sind oder in Penzberg oder in Bad Reichenhall, das Format findet überall den gleichen Anklang. Dieser ganz ungezwungene, freie Zugang zum Thema Buch ist im Prinzip der Erfolg dieses Projektes." Organisator Sebastian Mettner

Seit zwölf Jahren tourt der Betreiber einer Kreativagentur durch Österreich, Deutschland, die Schweiz und Italien. 3.000 Bücher hat er im Gepäck und stellt sie in Penzberg unsortiert auf den Stadtplatz.

"Bei Stadtlesen geht es nicht ums Finden. Da finde ich Bücher, die ich gar nicht gesucht habe. Die einzige Ordnung, die wir bei Stadtlesen haben, ist eine biologische. Das heißt: Kinderbücher stehen unten und Erwachsenenbücher oben. Aber sonst gibt es keine Ordnung." Organisator Sebastian Mettner

Lust am Lesen

150 Verlage stellen der Veranstaltung ihr aktuelles Programm zur Verfügung. Die Besucher können vier Tage lang schmökern, querlesen, blättern – was Ihnen in die Finger kommt. Im Begleitprogramm finden sich Lesungen für Kinder, ein Poetry-Slam und Lesungen von stadtbekannten Menschen. In einem roten Sitzsack lauscht die Bürgermeisterin Elke Zehetner dem neuen Krimi:

"Ich liebe Lesen! Ich bin die Chefin einer Stadtverwaltung. Ich muss leider sehr oft sehr trockenes Zeug lesen, das sage ich jetzt mal bewusst negativ. Und ich lese sehr oft schüttere Whatsapps und Sonstiges, und da tut es schon sehr gut, wenn man zwischendrin auch mal ein vernünftiges Buch lesen kann." Bürgermeisterin Elke Zehetner

Die Besucher sind sich einig. Trotz LKW-Lärm und einem Feuerwehreinsatz bekommen sie auch wieder Lust am Lesen. Und dann kann man beim Zuhören oder selbst lesen auch noch ein Glas Wein genießen oder einen Snack. Und jeder Besucher entscheidet an diesem Abend, ob er weiter der Spurensuche von Kommissar Dühnfort folgt – oder die Spur in einem der vielen ausgelegten Bücher selbst aufnimmt.