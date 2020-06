Höllentalklamm - Das große Aufräumen

Es war ein verheerendes Unwetter, was vergangenes Wochenende über das Höllental in Grainau unterhalb der Zugspitze gezogen ist. Eine Wasser- und Gesteinslawine hat Brücken in der Klamm weggerissen und den Grainauer Ortsteil Hammersbach bedroht. So etwas wie dieses Unwetter habe er noch nie erlebt, sagt Florian Dörfler, der Chef des Bauteams, der mit seinen Mitarbeiter diese Woche Wege und Brücken wieder in Stand gesetzt.

Kies statt grüner Wiese

Im Höllental zwischen der Höllentalklamm und der Höllentalangerhütte gibt es mehrere sehr steile Rinnen, die bis unter die Alpspitze in über 2000 Meter Höhe reichen. Dort hat es innerhalb kürzester Zeit so viel geregnet, dass die Wassermassen tonnenweise Gestein über senkrechte Wände ins Tal gespült haben.

Im Bereich der Knappenhäuser hat diese Gesteinslawine zwei Wege im Bereich dieser Rinnen einfach weggespült und am Fuß der Steilwand in der Klamm mehrere stabile Brücken aus der Verankerung gerissen und zerstört. In diesem Bereich liegt jetzt eine bis zu zwei Meter hohe Kiesschicht, wo letzte Woche noch grüne Wiese war.