Höllentalbahn: Landesregierung will keine Reaktivierung

Eine Reaktivierung der Höllentalbahn ist zumindest für die Landesregierung offenbar vom Tisch. Im Umweltausschuss wurde am Donnerstag mehrheitlich für eine Petition von Gegnern der Höllentalbahn gestimmt, sagte der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn (SPD) dem BR am Freitag. Der Landtag werde somit den Landesbehörden empfehlen, eine Reaktivierung nicht zu verfolgen.

"Größtmöglicher Erfolg" für Aktivisten

Die Initiatoren der Petition von dem "Verein zur Erhaltung des Höllentals" sprechen von einem "größtmöglichen Erfolg". Der Hofer Landtagsabgeordnete Klaus Adelt (SPD) hingegen sieht kaum Auswirkungen aufgrund der Entscheidung. Er ist sich sicher, dass die Bahnstrecke nach wie vor als Bahnstrecke gilt und nie "entwidmet" wurde. Sollte die Bahn die Strecke reaktivieren wollen, wäre das weiterhin möglich. Ein Betreiber hätte es jedoch schwerer, weil die Unterstützung durch den Freistaat fehle, so Adelt.

Höllentalbahn: Verein hatte vor allem Naturschutzbedenken

Die Höllentalbahn ist eine fünf Kilometer lange Strecke zwischen Marxgrün, einem Ortsteil von Naila im Landkreis Hof, und dem thüringischen Blankenstein. Die Trasse ist noch vorhanden. Sie gilt als bedeutend vor allem für den Güterverkehr, unter anderem für die nahe gelegene Papierfabrik im thüringischen Blankenstein. Der "Verein zur Erhaltung des Höllentals" hat vor allem Naturschutzbedenken in seiner Petition als Gründe gegen eine Reaktivierung angeführt. So gibt es in dem Bereich der Strecke ein Naturschutzgebiet.

Deutsche Bahn will Strecken reaktivieren

Außerdem sei die Existenz des Mineralwasser-Unternehmens "Höllensprudel" mit rund 100 Mitarbeitern gefährdet, weil die Zuglinie mitten durch ein Schutzgebiet für Heilwasserquellen führe, so ein Firmenvertreter.