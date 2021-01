"Hölle an der Grenze": Unmut in Tschechien über Testpflicht

Telefonat mit Premier Babis: Söder bleibt bei seiner Linie

Der tschechische Premier Andrej Babis wollte sich vor diesem Hintergrund beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für Erleichterungen einsetzen. Erfolg hatte er offenbar keinen: Während sich die tschechische Seite zunächst zu den Ergebnissen des Telefonats nicht äußerte, sprach ein bayerischer Regierungssprecher zwar von einem "konstruktiven Austausch". Söder habe aber zum Ausdruck gebracht, dass der Freistaat auf der Testpflicht bei der Einreise nach Bayern bestehe. Gleichwohl sei man zuversichtlich, dass sich die Lage an der Grenze normalisiere, sagte der Sprecher.

Verärgerung bei Unternehmen

Bayerische Unternehmen in der Grenzregion beklagten derweil die Zustände und forderten eine schnellere Abwicklung an der Grenze. Buslinien seien ausgefallen, weil Busfahrer nicht rechtzeitig zur Arbeit erscheinen konnten. Handwerker auf Baustellen hätten gefehlt. Produktionen konnten nicht anlaufen, weil die Teams nicht vollständig waren, da die Arbeitnehmer noch im Stau oder in der Warteschlange an der Teststation standen.

Testkapazitäten in Bayern werden ausgeweitet

Laut Polizeiinspektion Zwiesel waren die Parkplätze am Grenzübergang in Bayerisch Eisenstein zeitweise völlig überfüllt. Am Montagmorgen seien die Autoschlangen eine "Bewährungsprobe" gewesen, teilte das Landratsamt Cham mit. Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) nannte den Start der Teststationen in seinem Landkreis trotzdem "durchaus gelungen" - angesichts der kurzen Vorbereitungszeit. Man werde aber die Abläufe nach den heutigen Erfahrungen optimieren. Von fast 900 Schnelltests fielen am Ende zwei positiv aus.

Um für eine Entspannung der Lage zu sorgen, sollen auf deutscher Seite die Testkapazitäten ausgeweitet werden. So sollen an den Grenzübergängen Furth im Wald und Waldmünchen (Lkr. Cham) zwei weitere Teststraßen hinzukommen, wie das Landratsamt mitteilte. Auch die Öffnungszeiten sollen verlängert werden. Der Landkreis Regen kündigte an, an den bestehenden Teststationen in Regen und Viechtach die Testkapazitäten zu erhöhen. Außerdem solle die Teststation im Grenzort Bayerisch Eisenstein, die es ursprünglich nur heute geben sollte, weiterhin an zwei Tagen in der Woche Schnelltests anbieten. Für die Corona-Teststation in Schirnding hat der Landkreis Wunsiedel die Kapazitäten schon verdoppelt.

(Mit Material von dpa)