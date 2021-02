Höhlenforschung: Darum geht es bei der "Speläologie"

Ziel der Höhlenforschung, "Speläologie" genannt, ist die Erforschung und der Schutz von Höhlen und Karstformen. Speläologen messen beispielsweise die Pegelstände, die Wasser- und Lufttemperatur, den Höhlenwind, die Strömungen oder den Luftdruck in Höhlen. Die Ergebnisse werden in Fachzeitschriften oder in Höhlenkatastern gesammelt.

Höhlenforschung ist üblicherweise ein Hobby

Die Höhlenforschung wird in Deutschland in erster Linie von ehrenamtlichen Forscherinnen und Forschern betrieben. "Höhlenforscher" ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Nur sehr wenige Menschen betreiben sie im Rahmen ihres Berufs, etwa Geologen und Geologinnen, die Forschungsprojekte für Universitäten durchführen. Für die meisten ist die Höhlenforschung jedoch ein Hobby, im Alltag üben sie andere Berufe aus und eignen sich ihr Wissen selbst an oder lernen von anderen.

Diese Qualifikationen brauchen HöhlenforscherInnen

Um Höhlen erforschen zu können, eignen sich die Forscherinnen und Forscher Qualifikationen wie Klettern, Seiltechniken, Tauchen, Notfallmedizin oder Vermessungstechnik selbst an. Zur Grundausrüstung gehören unter anderem ein Helm, Stirnlampe, Handschuhe, Bergschuhe oder Gummistiefel, ein strapazierfähiger Rucksack, "Schleifsack" genannt, Seile, ein Neoprenanzug bzw. ein robuster Overall sowie eine Notfallausrüstung.

Mischung aus Wissenschaft und Abenteuer

Höhlenforschen ist eine sehr spezielle Leidenschaft. Forscherinnen und Forscher robben zum Teil stundenlang durch kühle, nasse, lehmige Engstellen. Viele treibt die Faszination an, dabei eine unterirdische Welt erkunden zu können, die noch unbekannt ist und bisher von nur sehr wenigen Menschen oder noch niemandem besucht wurden.

Im Gegensatz zu Höhlengehern oder –wanderern, die eher einen Kick oder ein Abenteuer suchen, verfolgen die Speläologen aber auch einen wissenschaftlichen Zweck. "Geologen oder Hydrologen wären oft nicht im Stande in der Höhle solche Daten zu erheben", erklärt Christian Schöffel vom Forscherverein "Die Mühlbachquellhöhle und die Karstgruppe Mühlbach". "Die brauchen das Personal, das wir dann stellen. Das ist die eine Faszination: Wir können da wirklich in der Forschung mitarbeiten."

Der zweite Aspekt sei eben, etwas kennen zulernen, was vorher noch kein Mensch gesehen habe. "Man kann hier tatsächlich auch noch in Areale vorstoßen, die völlig unbekannt sind", so Schöffel. Zudem sei es ein schönes Gefühl, Kameradschaft zu erleben und sich zusammen in der Höhle mit Leuten zu bewegen, "auf die man sich zu hundert Prozent verlassen kann".

Vereine schulen die Mitglieder

Die meisten Höhlen sind nicht öffentlich zugänglich - man darf sie nur mit einer Genehmigung betreten und wenn man Mitglied eines Höhlenforschungsvereins ist. Die Höhlenforscher und -forscherinnen organisieren sich in höhlenkundlichen Regionalvereinen. Laut dem Bundesverband der deutschen Höhlen- und Karstforscher, gibt es mehr als 2.300 Höhlenforscher- und forscherinnen in 70 regionalen Vereinen und Gruppen.

Die Vereine vermitteln unter anderem höhlen- und karstkundliches Wissen an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und organisieren Schulungen oder Vorträge für ihre Mitglieder unter anderem in den Bereichen Höhlenrettung, Höhlenschutz, Tauchen, Fledermausschutz oder Höhlenvermessung.

Sicherheitsmaßnahmen bei der Höhlenforschung

Die Teams sind bei ihren Touren vielen Gefahren ausgesetzt. Steine können herunterstürzen, die Wasserpegel ansteigen, es besteht die Möglichkeit sich in der Höhle zu verirren oder zu unterkühlen. Die Forscher und Forscherinnen sind deshalb immer im Team unterwegs damit im Notfall jemand Hilfe holen kann - denn natürlich besteht an diesen Orten kein Handyempfang.

"Wir wissen, wann die Leute wieder rauskommen wollen. Es gibt eine Telefonkette, wenn irgendetwas sein könnte", erklärt Schöffel. "Alle Leute in der Höhle haben ein Erste-Hilfe-Set dabei. Es gibt sogar für Notfälle in der Höhle an verschiedenen Stellen Depots, wenn was passieren sollte. Wir haben deswegen den Höhleneingang, der eigentlich ein Stollen ist, soweit ausgebaut, dass auch eine Rettung durch den Stollen gut laufen könnte." Es gebe auch Szenarien, die man vorher trainiere. So würden etwa Tauchgänge zuvor im Freien simuliert und Situationen an den Engstellen auftreten könnten, Situationen ohne Sicht oder mit Störmanövern durchgespielt.