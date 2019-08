Höhlenforscher zwängen sich ins Gamsbockloch am Schafkopf

In Nesselwang läuft die Jahrestagung der deutschen Höhlen- und Karstforscher. Dabei geht es zum einen um Verbands- und Gremienarbeit, aber die Forscher wollen natürlich auch was zu sehen bekommen. Gleich zum Start gab es einige Touren in die Unterwelt - etwa ins Gamsbockloch.

Wiederentdeckte Höhle am Schafkopf

In der Nähe des Skigebiets Grasgehren liegt der Schafkopf, der Westgipfel des Beslers. Dort klafft das Gamsbockloch. Der Eingang zu der Höhle liegt gut versteckt.

Entdeckt - oder besser wiederentdeckt - hat die Höhle um die Jahrtausendwende ein Koch aus Ostdeutschland, erzählt Tourleiter und Höhlenforscher Andreas Wolf. Er geht davon aus, dass das Gamsbockloch früher bei Almbauern in der Region bekannt war.

Mit etwa 80 mal 60 mal 40 Metern sei es in Süddeutschland einer der größten bekannten Hohlräume im alpinen Bereich. Außerdem berichtet Wolf von einer großen Artenvielfalt im Gamsbockloch - 48 verschiedene Spezies habe man hier bereits gefunden.

Nur ein enger Tunnel führt in die Höhle

Wer sich bei einer geführten Tour selbst ein Bild machen möchte - die Höhle ist nicht öffentlich zugänglich - muss sich erst einmal durch einen engen Tunnel zwängen: kein Problem für einen Höhlenforscher, für unsere Reporterin Doris Bimmer aber eine Herausforderung, die es hier zum Nachhören gibt.