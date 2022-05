Höheres Tempo bei der Registrierung ukrainischer Geflüchteter

In der Nürnberger Ausländerbehörde dient ein Besprechungszimmer als Registrierstation. An vier Schaltern nehmen dort Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Fingerabdrücke ukrainischer Geflüchteter und erstellen biometrische Fotos. Das Bundesamt hat die Mitarbeiter an die Stadt Nürnberg ausgeliehen sowie mobile PIK-Stationen, mit denen die Daten direkt ins Ausländerzentralregister gespeist werden. Die Abkürzung PIK steht dabei für Personalisierungs-Infrastruktur-Komponenten.

BAMF-Chef: Systeme laufen mittlerweile stabil

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ist BAMF-Chef Hans-Eckhard Sommer zufrieden mit der Schnelligkeit der PIK-Stationen: "Wir haben auf Seiten des Bundes eine 99-prozentige Datenstabilität. Und wir haben dafür gesorgt, dass auch die notwendigen Sicherheitsupdates eingespielt werden." Etwa 20 Minuten dauert die Registrierung nun. So können in Nürnberg etwa 100 Geflüchtete aus der Ukraine täglich vollständig registriert werden. Vor einem Monat hat das Verfahren in der Regel etwa eine Stunde pro Person gedauert.

An Registrierung hängen Jobs, Sozialleistungen und Sicherheitsfragen

Im Anschluss erhalten die Geflüchteten ihre Aufenthaltserlaubnis und damit die Möglichkeit, auch einen Job anzunehmen oder Sozialleistungen zu beziehen beziehungsweise ab Juni Hartz IV. Die Registrierung ist zudem auch wichtig, um zu wissen, wer überhaupt ins Land gekommen ist. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte vor wenigen Wochen kritisiert, dass hier noch eine große Lücke klaffe.