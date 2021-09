Höhere Spritkosten für Umweltschutz: So reagieren BR24-Nutzer

Autofahren wird teurer. Das hat die Große Koalition bereits 2019 mit dem Klimaschutzgesetz beschlossen. Durch den CO2-Preis steigen auch die Kosten für den Sprit. Im kommenden Jahr könnte der Literpreis um 40 Cent steigen.

Viele BR24-Nutzer sind über eine Erhöhung der Benzinpreise verärgert. Wer auf dem Land lebt, sei auf das Auto angewiesen. "Ohne Auto geht hier gar nichts", kommentiert etwa Michael Kleine aus dem Landkreis Rosenheim. "Die Wege sind in aller Regel viel weiter und das ÖPNV-Angebot ist zumindest bei uns schlecht."

BR24-Nutzer über höhere Benzinpreise verärgert

Katharina Kleiner ergeht es genauso. Auch sie hat massive Schwierigkeiten mit dem - aus ihrer Sicht - schlecht ausgebauten ÖPNV. So müsse sie zunächst mit dem Bus in die entgegengesetzte Richtung ihres Arbeitsweges fahren, um dann in die richtige Linie einzusteigen: "Dabei würde ich aber nie pünktlich in der Arbeit sein, da die Busse bei uns nur alle heilige Zeit mal fahren." Ihr Ehemann wiederum müsste entweder "zigmal umsteigen" oder käme gar nicht zur Arbeit: "Wenn mein Mann um 4.00 Uhr Arbeitsbeginn hat, fährt bei uns noch lange kein Bus."

Kein ÖPNV: Menschen sind auf das Auto angewiesen

Birgit Mehringer lebt ebenfalls auf dem Land. Sie arbeitet zwar von zu Hause aus, braucht aber für fast alle anderen Wege ein Auto: "Um an irgendeiner Art sozialem oder kulturellem Leben teilzunehmen, ist das Auto im Moment alternativlos." Zum Beispiel beim Einkaufen, für den Weg zum Arzt oder Sportverein oder um die Kinder zur Schule zu bringen. Schließlich fahre der Schulbus oft nur alle paar Stunden. Wer auf dem Land lebt, kann also im Gegensatz zu den Städtern nicht auf das Auto verzichten und müsste durch erhöhte Spritpreise noch tiefer in den Geldbeutel greifen.

Über die Erhöhung des Spritpreises diskutiert auch die Münchner Runde am Mittwochabend (08.09.) um 20:15 Uhr live im BR Fernsehen und auf BR24. Der Titel der Sendung: "Richtungswahl - Was verändert sich für Bayern?" Unter anderem zu Gast: ifo-Präsident Clemens Fuest und die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.

Erhöhte Benzinpreise treffen die Einkommensschwachen

Teurer Sprit wäre auch eine Herausforderung für diejenigen, die wenig verdienen, kommentieren viele BR24-Nutzer. Manche fordern deshalb, dass die Benzinpreise sich nach Einkommenshöhe richten. Sascha Lien schlägt außerdem vor, anstelle des Benzinpreises lieber Kreuzfahrten oder Fleisch teurer zu machen: "Beim Auto trifft es vor allem die kleinen Leute - das ist nicht fair."

Doch nicht alle BR24-Nutzer stehen dem möglichen teuren Sprit kritisch gegenüber. Astrid Radtke erinnert sich an 2019, als die Benzinpreise ebenfalls gestiegen sind. Damals habe es aber keine Debatte wie heute gegeben, obwohl der Liter Sprit in Deutschland an manchen Tagen bis zu 1,69 Euro gekostet hat. Deshalb fragt sie sich: "Wo ist also genau JETZT das Problem?"

Auch Daniela L. steht Einschnitten für den Klimaschutz eher positiv gegenüber. Trotzdem warnt sie davor, diese nicht ausschließlich auf Kosten der Landbevölkerung und von Geringverdienern zu beschließen: "Im Prinzip sollte es ja darum gehen, dass weniger Leute das Auto nutzen. Da muss aber vorher eine vernünftige Infrastruktur her, damit man auch das Auto mal stehen lassen kann und nicht täglich darauf angewiesen ist."

Söder will CO2-Preis mit Pendlerpauschale ausgleichen

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich am Wochenende zur Benzinpreis-Debatte geäußert. Er fordert, dass mit zunehmenden Spritpreisen auch die Pendlerpauschale erhöht werden solle. Damit wolle er sicherstellen, dass Menschen auf dem Land, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, nicht benachteiligt sind. Wenn der Sprit um zehn Cent pro Liter teurer wird, solle die Pendlerpauschale um einen Cent angehoben werden, so Söder.