Bayern leben länger als die meisten Deutschen

Bayern liegt bundesweit nach Baden-Württemberg auf Platz zwei bei der durchschnittlichen Lebenserwartung. Zu diesem Ergebnis kommt das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth.

Mädchen werden viereinhalb Jahre älter als Buben

Männer in Bayern werden im Schnitt 79,3 und Frauen 83,8 Jahre alt. Damit liege die Lebenserwartung in Bayern weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Neugeborene Mädchen erwartet also eine längere Lebenszeit als männliche Neugeborene, die durchschnittlich viereinhalb Jahre früher sterben werden.

Im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt ist die Lebenserwartung bei den Mädchen immerhin um 0,43 Jahre erhöht. Bei den neugeborenen Buben beträgt der Abstand zum Bundesdurchschnitt etwas mehr als ein dreiviertel Jahr.

Lebenserwartung für ältere Menschen

Auch bei der Lebenserwartung für ältere Menschen zeige sich ein ähnliches Bild, so die Experten des Statistischen Landesamtes. So blieben 67-jährigen Frauen noch etwa 19,5 Jahre. Den gleichaltrigen Männern verblieben demgegenüber im Schnitt knapp drei Jahre weniger. Dieser Abstand der Restlebenserwartung der beiden Geschlechter verringert sich für die höheren Altersgruppen jedoch stetig weiter und liegt bei den 90-Jährigen noch bei etwa einem halben Jahr.

Lebenserwartung steigt stetig

Im Vergleich mit Daten aus der Volkszählung von 1987 sei die Lebenserwartung bei neugeborenen Buben um knapp sieben Jahre und bei Mädchen um etwas mehr als fünf Jahre gestiegen, heißt es.