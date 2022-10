Höher, teurer und mit Dieselsound: Neue E-Busse in Bamberg

Seit Anfang August stehen die ersten sechs Elektrobusse für den ÖPNV in Bamberg auf dem Hof. Bis sie jetzt endlich an den Start gehen konnten, gab es eine Reihe von Maßnahmen, die die Stadtwerke Bamberg als Betreiber vornehmen mussten. Das begann mit der Fahrerschulung, der Umrüstung der Werkstätten und natürlich der Anschaffung von E-Ladestationen.

Nichts stinkt mehr – nichts rußt mehr

4,8 Millionen Euro kosten die emissionsfreien Busse in der Anschaffung, der entsprechende Werkstattumbau und die Ladeinfrastruktur, so die Stadtwerke Bamberg, die für die Verkehrsbetriebe zuständig sind. Zwei Millionen an Fördergeldern gab es dafür vom Bund. Für die Bestellung der E-Busse hat sich die Domstadt mit fünf weiteren bayerischen Verkehrsbetrieben zusammengeschlossen. Trotz allem ist die Umrüstung auf eine E-Flotte eine kostspielige und aufwendige Angelegenheit, denn die Elektrobusse sind mit 500.000 Euro doppelt so teuer in der Anschaffung als Busse mit Verbrennermotoren. Und auch die Lieferschwierigkeiten bekommen die Stadtwerke zu spüren, denn bis jetzt können die Busse nur mittels eines Provisoriums aufgeladen werden. Die bestellten großen Anlagen konnten noch nicht geliefert werden.

Für den Fahrgast keine große Umstellung

Filip Reichel ist einer der Ausbilder, der seine Kollegen auf den neuen Bussen schult. Im Gegensatz zu den bereits im Einsatz befindlichen Hybrid- oder Dieselbussen verfügen die Neuen über Kameras statt Außenspiegel. Auch die Rolleigenschaften der Fahrzeuge unterscheiden sich. Das Auffälligste ist aber der Sound, denn es "dieselt" noch immer. Aus Sicherheitsgründen darf der E-Bus nämlich nicht lautlos gleiten. Ein Gesetz schreibt vor, dass aus Lautsprechern ein künstlicher, leiser Dieselsound im Stand und bis zur Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern kommen muss. Die Innengeräusche sind für den Fahrgast vergleichbar mit den jetzt schon bekannten, auch die Ausstattung. Einzig Aufladebuchsen für Handys sind nun zu finden. Wer den üblichen schnellen Abzug von E-Fahrzeugen erwartet, wird enttäuscht. Die E-Busse haben extra eine Anfahrtssperre eingebaut, die ein gleichmäßiges Anfahren ermöglicht.