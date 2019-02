Höher, stärker, sauberer: "Superkran" für Passauer Bayernhafen

Rund sechs Wochen dauerte es, den neuen Kran an der Donau in Passau aufzubauen. Seit heute Mittag ist er in Betrieb. Mit diesem Kran können künftig zum Beispiel Windräder verschifft werden. Zuvor war es nur möglich, Windflügel umzuschlagen. Für Türme und Aggregate musste immer noch ein zusätzlicher Kran aufgebaut werden.

Gewinn für den Standort Passau

Der neue 120-Tonnen-Kran hingegen schafft das künftig alleine. Damit wird der Standort Passau für Schwerguttransporte noch wichtiger, sagte Bayernhafen-Geschäftsführer Joachim Zimmermann. Dieser Kran ist laut Liebherr-Vertriebsleiter Andreas Müller außerdem der weltweit erste Hafenmobilkran aus eigener Herstellung, der die Abgasreinigungsstufe V erfüllt. Emissionsarme Gerätschaften seien der Firma wichtig.

Millionenschwere Investitionen

Generell investierte Bayernhafen am Standort Passau 4,2 Millionen Euro. So wurden unter anderem die Bahngleise verlängert und die Lagerkapazitäten erhöht. Mit dem Kran können Güter auch vom Schiff auf den Zug gepackt werden. Bayernhafen nennt den Standort Passau das „Tor von und nach Europa“. Der Hafen habe eine Schlüsselfunktion für die Schifffahrt auf der Donau.