Höhenretter trainieren an Nürnberger Fernmeldeturm

In Nürnberg steht heute ein spektakulärer Übungstag an: Am fast 300 Meter hohen Fernmeldeturm trainieren die speziell ausgebildeten Höhenretter der Berufsfeuerwehr Nürnberg für den Ernstfall. Dabei stellen sie unter anderem nach, wie ein Verletzter in großer Höhe mithilfe eines Rettungsgurts und einer Trage in Sicherheit gebracht wird.

Adrenalin für die Berufsfeuerwehr Nürnberg

Außerdem üben sie, wie sie Menschen aus einem stecken gebliebenen Fahrstuhl befreien würden, und klettern dazu im Aufzugsschacht nach oben. "Ein bisschen Adrenalin ist schon dabei, wenn wir uns von einer Plattform auf die nächste abseilen", sagt Ausbilder Karsten Mühlan von der Berufsfeuerwehr Nürnberg, "doch etwas Anspannung ist wichtig, um konzentriert bei der Arbeit zu sein."

Der Alltag der Höhenretter

Im vergangenen Jahr mussten die Höhenretter der Nürnberger Berufsfeuerwehr 64 mal ausrücken: So kamen sie beispielsweise zwei Fensterreinigern an einem Hochhaus zur Hilfe, weil deren Gondel defekt war. Aber auch Einsätze an Windkraftanlagen, Funkmasten oder in tiefen Schächten gehören zu ihrem Alltag.

Training muss sein

Dafür müssen sie 72 Übungsstunden mit Absturzsicherung, Abseiltechniken und Transport von Verletzten pro Jahr nachweisen, um ihre Lizenz zur Höhenrettung zu behalten. Deshalb steht auch der Fernmeldeturm als Bayerns höchstes Gebäude auf ihrem Trainingsplan sowie regelmäßige Übungen mithilfe eines Hubschraubers.