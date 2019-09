Höhenretter holen Katze Coco vom Baum

Katze im Sack sorgt für Freude beim Besitzer

Ein Höhenretter packte die Katze in einen Sack und seilte sie ab. So konnte der Besitzer die verängstigte Katze unbeschadet wieder in die Arme nehmen. Sein Vorteil: In Bayern sind anders als in anderen Bundesländern Tierrettungen der Feuerwehr grundsätzlich kostenlos.

Bei "Viecherlrettung" freut sich Feuerwehr über Spenden

Allerdings freuen sich Feuerwehren im Land nach Tierrettungen über freiwillige Spenden.