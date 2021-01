15.01.2021, 13:37 Uhr

Challenge im Frankenwald: Laufgruppe sammelt Höhenmeter

Die sogenannte "Everest-Challenge" unter Rennradfahrern hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Nun strebt eine Laufgruppe aus dem Frankenwald ein ähnlich ambitioniertes Ziel an: In einem Jahr so viele Höhenmeter sammeln wie möglich.