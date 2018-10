Höfen-Prozess: Verteidigung weist Mordvorwürfe zurück

Für den 44-jährigen Hauptangeklagten forderten die Anwälte 13 Jahre und sechs Monate Haft wegen schweren Raubes mit Todesfolge beziehungsweise mit gefährlicher Körperverletzung. Dass in Höfen ein wirklich schweres Verbrechen passiert ist, hat gleich der erste von zwei Anwälten des 44-jährigen Polen betont. Aber die Männer hätten eigentlich nur den Tresor stehlen und wieder verschwinden wollen. Doch während der 44-Jährige unten war, soll oben plötzlich jemand geschrien haben, er sei rauf gelaufen und habe mit allem, was er in der Hand hatte auf die Bekannte der Witwe eingeschlagen – in Panik und unter Drogen. Sein Mandant habe die Schläge aber so gewählt, dass sie nicht tödlich sein können, erklärte der Anwalt. Und der zweite Tote – der soll schon am Boden gelegen haben, als der 44-Jährige in dessen Zimmer kam. Fazit der Verteidigung: Es war nicht Mord, sondern schwerer Raub mit Todesfolge beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung. Daher die Forderung nach nur 13 Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

Mit seinen letzten Worten bat der Hauptangeklagte auf Polnisch um Vergebung.

"Ich beuge meinen Kopf und bitte um Bestrafung, für das was ich getan habe", Hauptangeklagter auf Polnisch

Ein weiterer Angeklagter bat unter Tränen um Entschuldigung. Bei ihm sahen seine Verteidiger nur geringe Beweise für die Schuld am Tod der zwei Opfer. Die ebenfalls vor Gericht stehende Schwester des Hauptangeklagten sei für Wohnungseinbruch zu verurteilen, forderten die Anwälte. Sie hatte als Pflegerin im Haus des späteren Opfers gearbeitet und soll die Idee zu dem Einbruch gehabt haben.

Nebenkläger wollen lebenslange Haft

"Lebenslang" verlangen die Nebenkläger – die schwer verletzte Seniorin und der Sohn eines Todesopfers - und schließen sich damit der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Von brachialer Gewalt, erschreckender Menschenverachtung und Folter sprachen ihre Anwälte, und sie zitierten einen der Ärzte am Tatort: "Es ist das schlimmste, was ich je gesehen habe."

Urteil heute noch ungewiss

Die Staatsanwaltschaft hat am Freitag lebenslange Haftstrafen für alle vier Angeklagten und anschließende Sicherungsverwahrung für den Hauptangeklagten gefordert. Bei den drei männlichen Angeklagten sieht die Staatsanwaltschaft auch eine besondere Schwere der Schuld - was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließen würde. Das Urteil soll am Münchner Landgericht kommenden Montag fallen.

Der 44-jährige Pole, sein Neffe und ein Bekannter sollen eine wohlhabende Witwe schwer verletzt und ihre zwei Besucher getötet haben, um an Goldmünzen, Schmuck und Geld zu kommen. Die Idee zu dem Überfall soll die Schwester des 44-Jährigen gehabt haben – sie hatte als Pflegerin in dem Haus gearbeitet.