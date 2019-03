Höchstspannungsleitung im Norden Oberbayerns wird erneuert

Der Netzbetreiber Tennet will die rund 47 Kilometer lange Höchstspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Oberbachern im Landkreis Dachau und Ottenhofen im Landkreis Erding erneuern.

Leitung wichtig für Versorgung Südbayerns

Die Versorgungsleitung ist nach Angaben des Netzbetreibers von zentraler Bedeutung für die Stromversorgung Südbayerns und der Metropolregion München. Von der Maßnahme sind vier Landkreise betroffen: Freising, München, Dachau und Erding. Wie das Bayreuther Unternehmen mitteilt, ist ein Ersatzneubau geplant.

Neue Masten sollen möglichst nah an die alten gebaut werden

Möglicherweise wird die Strecke verlegt. Dabei gilt laut Tennet, dass die neuen Masten so nahe wie möglich an den heutigen gebaut werden. Allerdings sollen Optimierungsmöglichkeiten genutzt werden, vor allem was die Entfernung zur Wohnbebauung betrifft. Tennet will Bürgerinnen und Bürger kommende Woche informieren, und zwar jeweils von 14-19 Uhr am 26. März in Eicherloh (Lkr. Erding), am 27. März in Eching (Lkr. Freising) und am 28. März in Stetten (Lkr. Dachau).