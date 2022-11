Höchster Christbaum Bayerns leuchtet in Neukirchen bei Bogen

Der mit über 45 Metern höchste Christbaum Bayerns leuchtet ab Freitag auf dem Gelände des Freizeitparks Edelwies in Neukirchen bei Bogen. An dem heuer erstmals geschmückten Baum leuchten rund 30.000 LED-Lichtpunkte. Es handelt sich um eine lebende Douglasie.

Höchster lebender Christbaum

Laut Veranstalter ist der rund 180 Jahre alte Baum der höchste lebende Christbaum Europas. Ein 46 Meter hoher und 40 Tonnen schwerer Christbaum in Dortmund, der als höchster der Welt gilt, sei im Gegensatz zu dem Baum im Bayerischen Wald nicht ein Stamm, sondern bestehe aus einem Gerüst, an dem rund 1.700 Fichten aus dem Sauerland montiert sind.

Stern leuchtet kilometerweit

Die Spitze des Christbaums in Neukirchen bildet ein Stern, der mit 0,3 Kilowattstunden leuchtet und kilometerweit zu sehen ist. Zum Vergleich: Der Christbaum auf dem Marienplatz in München ist rund 25 Meter hoch, der Christbaum auf dem Rathausplatz in Augsburg ist 18 Meter hoch.

Der Edelwies-Freizeitpark ist 27 Hektar groß, wurde 2015 eröffnet und gehört mit zahlreichen Karussells, Achterbahnen und Tierfreigehegen zu den großen Freizeitparks in Bayern.