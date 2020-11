Höchste Corona-Inzidenz in Passau - Beratungen in Nürnberg

Die Neuinfektionen in der Stadt Passau steigen weiter: Der Inzidenzwert liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mittlerweile bei 579,5. Das ist derzeit der höchste Wert in ganz Deutschland. Das thüringische Hildburghausen - das bisher bundesweit die höchste Inzidenz hatte - liegt laut RKI nun bei 579,1 und damit hinter Passau.

Passauer Oberbürgermeister: Weiter Steigende Zahlen möglich

Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) hält weiter steigende Zahlen für möglich.

"Solange die Kontaktpersonen der ursprünglich Infizierten getestet werden, werden sich die Zahlen weiterbewegen.” Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD)

Als Grund für den weiteren Anstieg trotz strenger Ausgangsbeschränkungen und Corona-Auflagen nennt Dupper zudem die Zunahme von Fällen in zwei Pflegeheimen und in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber.

Aktuell werden 73 Patienten am Klinikum Passau behandelt. Derzeit gibt es den Angaben zufolge noch Kapazitäten.

Strenge Ausgangsbeschränkungen in Passau

In der Stadt Passau gelten seit Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen: Passauer dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Haus verlassen - zum Beispiel um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem ist es auf öffentlichen Plätzen verboten, Alkohol zu trinken. Bislang halte sich die Bevölkerung größtenteils an die Beschränkungen, sagte die Polizei. Auch Dupper betonte: "Der Eindruck ist, dass eine hohe Disziplin vorhanden ist. "

Die Ausgangsbeschränkungen in Passau gelten zunächst für eine Woche. Frühestens bei einem Rückgang der Infektionszahlen auf eine Inzidenz von 300 könnten die Beschränkungen wieder gelockert werden, sagte Dupper. Auch der Landkreis Passau hat hohe Zahlen. Laut RKI liegt dort die Sieben-Tage-Inzidenz bei 360,2. Der niederbayerischen Landkreis Regen weist einen Wert von 377,2 auf.

Nürnberg berät über Maßnahmen

Unterdessen entwickelt sich auch die zweitgrößte bayerische Stadt Nürnberg zum Corona-Hotspot. Nürnberg hat einen Wert von 307,3. Angesichts der deutlich gestiegenen Fälle will die Stadt Nürnberg heute über mögliche Schritte für weitere Einschränkungen beraten. Für morgen ist eine Pressekonferenz angekündigt. So könnte es unter anderem Einschränkungen für Schulen geben.

Unterdessen findet am Gymnasium der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 bereits ab heute komplett digital statt. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle an der Schule. Viele Lehrerinnen und Lehrer mussten in Quarantäne. Aufgrund der angespannten Personalsituation könne keine Notbetreuung vor Ort angeboten werden, so die Schulleitung.

Rückläufige Zahlen in Augsburg

In der Stadt Augsburg ging dagegen die Sieben-Tage-Inzidenz leicht zurück. Wie das Rathaus mitteilte, liegt sie aktuell bei 271,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern gab die Stadt den Wert noch mit 282,6 an. Zur Eindämmung der Pandemie gelten in Augsburg seit Freitagabend verschärfte Corona-Maßnahmen.