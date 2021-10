Höchste Auszeichnung für Dillinger Denkmalschützer

55 Jahre lang war der Lauterbacher Alois Sailer Kreisheimatpfleger im Landkreis Dillingen, jetzt wird er dafür mit der höchsten deutschen Auszeichnung in diesem Bereich geehrt. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz verleiht ihm die "Silberne Halbkugel". Diesen Preis erhalten in erster Linie "Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für die Erhaltung des baulichen Erbes eingesetzt haben", heißt es in der Festschrift. Der Preis gilt als die höchste deutsche Auszeichnung in diesem Bereich.

Vorbild für lebenslanges Engagement

Als "aufsässigen Konservativen, Bewahrer und Multitalent" wird der gebürtige Lauterbacher Alois Sailer in der Laudatio von Werner von Bergen vom ZDF, der für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mit in der Jury saß, bezeichnet. Er habe seine Lebenswelt zu einem Gesamtkunstwerk gestaltet. "Sailer ist ein leuchtendes Vorbild für ein lebenslanges Engagement. Ohne die vielen Heimatpfleger in unserm Land wäre die Denkmallandschaft unendlich ärmer" endet die Laudatio.

Kampf gegen Bombenabwurfplatz im Donauried

Alois Sailer hat zusammen mit der Schutzgemeinschaft Donauried in den 1970er und 1980er Jahren gegen geplante Bauprojekte im Donauried gekämpft: Ein Truppenübungsplatz, ein Düsenjägerlandeplatz, ein Bombenabwurfplatz und eine fast 60 km lange Teststrecke für eine Magnetschwebebahn sowie ein Atomkraftwerk hätten dort entstehen sollen. Durch erbitterten Widerstand aus der Region, ganz vorne mit dabei Alois Sailer, konnte das verhindert werden.

Heimatdichter und Bewahrer alter Höfe

Er sorgte auch dafür, dass alte Bauernhäuser und Pfarrhöfe, wie etwa der Pfarrhof von Lauterbach, in den 1970er Jahren nicht abgerissen wurden. Ein Vers Sailers, der auch als Heimatdichter bekannt ist, lautet: "Herr, schenk Du Fried´ dem Donauried, und schütz´ dies Land vor Unverstand". Aus gesundheitlichen Gründen kann der 85-Jährige heute nicht an der Verleihung in Berlin teilnehmen, der Preis soll ihm aber bald in seiner Heimat persönlich überreicht werden.

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz wird seit 1978 in der Regel jährlich an Bürgerinnen und Bürger vergeben, die sich in besonderem Maße für den Denkmalschutz einsetzen. Er besteht aus mehreren Teilen, vergeben wird der Karl-Friedrich-Schinkel-Ring, die Silberne Halbkugel, ein Journalistenpreis, ein Internetpreis sowie ein Medienpreis.

Auszeichnung auch für Verein im Lonetal

Ein weiterer Preisträger aus dem süddeutschen Raum ist der Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal e.V., er wird für die archäologische Erforschung des Lonetals ausgezeichnet. Hier würden Forschung, Denkmalpflege und museale Vermittlung vorbildlich verknüpft, so die Begründung der Jury. 2013 wurde der Archäopark Vogelherd eröffnet, den der Förderverein mitgeplant und finanziert hat. Seit 2017 ist das Lonetal Teil der seriellen UNESCO-Welterbestätte "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb".