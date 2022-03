Höchste Anerkennung: 47 Bayern erhalten Verdienstorden

"Willkommen im exklusivsten Club, den es in Bayern gibt" – mit diesen Worten hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag die Preisträger des bayerischen Verdienstordens in der Münchner Residenz begrüßt. Allein der Ort macht schon mächtig Eindruck: Das Antiquarium der Residenz ist ein prächtiger Festsaal aus dem 16. Jahrhundert im Renaissancestil, über und über mit Gemälden verziert. Die passende Kulisse für die Verleihung des bayerischen Verdienstordens.

Verdienstorden ist höchste Auszeichnung Bayerns

Die höchste Auszeichnung des Freistaats erhalten in diesem Jahr 47 ausgewählte Persönlichkeiten, darunter Sportlerinnen, Wissenschaftler, Kulturschaffende. Einer davon ist der Kabarettist Wolfgang Krebs. Der vor allem für seine Imitationen bayerischer Politiker bekannte Oberbayer ist sichtbar stolz und hat sich den Verdienstorden am weiß-blauen Band bereits fürs Erinnerungsfoto um den Hals legen lassen: "Ich fühle mich sehr geehrt! Ob ich es verdient habe, müssen andere beurteilen", so der 55-Jährige. Krebs engagiert sich nach eigenen Worten viel für Kunst und Kultur in Bayern, hat sich auch in der Corona-Krise für die gebeutelte Branche stark gemacht. Und dabei auch keine Kritik an der Staatsregierung gescheut.

Zahlreiche Prominente – darunter der Fußball-Bundestrainer

Viele bekannte Gesichter waren vor Ort in der Residenz, um sich Orden und Auszeichnung überreichen zu lassen – und lächelten in die zahlreichen Kameras: Darunter Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, Ausnahme-Rodlerin und Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Virologin Ulrike Protzer und Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW).

Aber auch weniger bekannte Namen sind unter den Ausgezeichneten: Husein Alsamkari etwa, der Mann, der beim Messerangriff in Würzburg im vergangenen Sommer so mutig war, sich dem Attentäter entgegenzustellen. Oder Thomas Lobensteiner, der sich als Vorsitzender der Bergwacht Bayern für die Rettung von Menschenleben engagiert.

Sportler, Künstler, Lebensretter als Mutmacher

Ihnen allen dankte Ministerpräsident Söder in seiner Rede für ihren Einsatz. Mit Blick auf die aktuellen Krisen sagte Söder: "In diesen Zeiten braucht es Signale, braucht es Motivation und Hoffnung. Alle Persönlichkeiten heute stehen für ein modernes, nachhaltiges, karitatives Bayern."

Sie alle seien Mutmacher in ihren Bereichen. Der bayerische Verdienstorden in Form eines Malteserkreuzes wird seit 1957 verliehen. Insgesamt dürfen nur zweitausend lebende Personen diese Auszeichnung tragen.