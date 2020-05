Höchstädt: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Brandmittelsuchhund "Califax" ist bei seiner Suche in den Trümmern des abgebrannten Supermarkts in Höchstädt nicht fündig geworden. Er ist einer von derzeit zwei einsatzfähigen Brandspürhunden in Bayern und ist mit seinem Hundeführer Manuel Dümmik extra aus Aschaffenburg nach Höchstädt gekommen. Zwei Mal hat ihn Hundeführer Manuel Dümmik am rechten Rand des ehemaligen Supermarkts suchen lassen. Dort, davon gehen die Ermittler aus, sei das Feuer ausgebrochen. Die Kripo ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung, hierzu habe es auch Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, so ein Sprecher. Die Ermittlungen dauern an.

Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Unterdessen muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden, die Stadt hat Entwarnung gegeben. Die Laborergebnisse lägen nun vor und würden bestätigen, dass das Leitungswasser uneingeschränkt nutzbar ist. Nachdem am Sonntagmorgen der Supermarkt komplett niedergebrannt war, wurden die Einwohner zunächst aufgerufen, das Trinkwasser abzukochen. Es bestand die Gefahr, dass bei den Löscharbeiten Wasser aus einem Bach ins Trinkwassersystem eingedrungen ist.

Supermarkt soll wieder aufgebaut werden

Der Besitzer des abgebrannten Supermarkts, Immobilienunternehmer Rudolf Kimmerle, versicherte, den Markt sobald wie möglich wieder aufbauen zu wollen. Er geht von einer reinen Bauzeit von einem halben Jahr aus, insgesamt würde es wegen der dafür nötigen Genehmigungen jedoch etwa eineinhalb Jahre dauern, bis die Höchstädter wieder hier einkaufen könnten. Denkbar sei es aber, dass an anderer Stelle ein Zelt aufgebaut würde, um dort Lebensmittel verkaufen zu können. Hierzu liefen Gespräche, so Kimmerle.

Verzweifelte Mitarbeiter

Edeka bestätigte außerdem, dass der Arbeitsplatz der Mitarbeiter sicher sei. Einige Mitarbeiterinnen, die sich heute am Ort des Geschehens trafen, sind trotzdem verzweifelt. Der Schock sitze tief, es sei natürlich gut, dass die Arbeitsplätze erhalten blieben, sie würden jetzt allerdings in unterschiedlichen Märkten eingesetzt, das tolle Team werde auseinander gerissen.

Für die Post wird eine Übergangslösung gesucht

Für die Post wird eine Übergangslösung gesucht. Die im Edeka untergebrachte Postagentur war die einzige Poststelle in Höchstädt.

Beim Brand entstand ein Gesamtschaden von über sechs Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.