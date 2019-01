Höchstädt plant Ortsumgehung – Wasserschutzgebiet soll weichen

Der Höchstädter Stadtrat hat am Montagabend die Weichen für den Bau der B16 Nord als Ortsumgehung im Norden der Stadt gestellt. Mit einer Mehrheit von zwölf zu neun haben sich die Räte nach einer mehrstündigen Diskussion im Beisein von zahlreichen Bürgern für den Anschluss der Stadt an die Bayerische Rieswasserversorgung und damit die Aufgabe der eigenen Brunnen entschieden. Einige betonten, dass Trinkwasser ein teures Gut sei. Allerdings diskutiert die Stadt seit annähernd 40 Jahren über den Bau einer Umgehung.

Wasserschutzgebiet soll Ortsumgehung weichen

Höchstädt wird laut Bürgermeister Gerrit Maneth beim Landratsamt beantragen, das Wasserschutzgebiet um die Brunnen aufzulösen, so dass die Planungen an der B16 Nord weiter voranschreiten können. Der Bau der Ortsumfahrung durch dieses Gebiet berge dann weniger Risiken, so der Bürgermeister: Mögliche Klagen hätten ohne das Wasserschutzgebiet weniger Aussicht auf Erfolg.

Trinkwasser soll aus dem Landkreis kommen

Die künftige Trinkwasserversorgung soll mit der Bayerischen Rieswasserversorgung vertraglich geregelt werden. Der Zweckverband bezieht Wasser aus drei Schutzgebieten in Blindheim, Steinheim und Schwenningen im Landkreis Dillingen. Höchstädt spart sich damit die Sanierung seiner eigenen Trinkwasserbrunnen.

Gegner der Ortsumfahrung fordern Bahntrasse

Seit zehn Jahren wird an einer Nordtrasse der B16 geplant. Seitdem publik ist, dass diese durch das Wasserschutzgebiet führen soll, regt sich allerdings Widerstand: In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Demonstrationen des Bund Naturschutz sowie von Bürgern aus dem Stadtteil Deisenhofen für den Erhalt des Wasserschutzgebiets. So auch vor der Sitzung des Stadtrats am Montag. Die Naturschützer plädieren für eine Bahntrasse, die laut Bürgermeister Maneth allerdings nicht mehr zur Diskussion steht. Gleichzeitig gibt es auch Widerstand gegen die Forderung nach der Bahntrasse: 300 Unterschriften dagegen wurden vor der Stadtratssitzung überreicht. Beide Seiten demonstrierten vor der Sitzung. Insgesamt versammelten sich etwa 120 Menschen.