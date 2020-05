Höchstadt: SPD leitet Parteiausschlussverfahren ein

Das SPD-Präsidium habe einstimmig beschlossen, ein Parteiordnungsverfahren einzuleiten, hieß es in einer Erklärung der Partei. Das Ziel ist laut Landes-Parteichefin, Natascha Kohnen, der Parteiausschluss. Zuständig dafür ist der mittelfränkische Bezirksverband.

AfD-Abgeordneter als Zünglein an der Waage?

Schulz war in der vergangenen Woche vom Stadtrat zum zweiten Bürgermeister gewählt worden - mutmaßlich mit der Stimme eines AfD-Abgeordneten. Schulz wurde mit einer Stimme Mehrheit gewählt. AfD-Stadtrat, Christian Beßler, gab nach der Wahl an, dass er den SPD-Politiker gewählt habe. Bereits am Dienstag forderte die bayerische SPD-Chefin Kohnen den zweiten Bürgermeister auf, sein Amt niederzulegen. Schulz verweigerte diesen Schritt. Er sei sich keiner Schuld bewusst, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Absprachen mit der AfD habe es nicht gegeben. Kohnen sagte dem Bayerischen Rundfunk, das Verhalten, sich von einer AfD-Stimme ins Amt hieven zu lassen, sei für die SPD inakzeptabel.

Erster Bürgermeister steht hinter seinen Stellvertretern

Auch der dritte Bürgermeister von Höchstadt an der Aisch Axel Rogner ist mutmaßlich durch die Stimme des AfD-Abgeordneten Beßler ins Amt gekommen. Rogner gehört der Jungen Liste (JL) an, die auf Landesebene in die Organisation der Freien Wähler eingegliedert ist. Auch der erste Bürgermeister der Stadt im mittelfränkischen Aischgrund, Gerald Brehm, gehört der JL an. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk, er sehe keinen Anlass, dass seine beiden Stellvertreter zurücktreten sollten.

CSU sieht "Schuld" bei SPD und Junger Liste

Die Höchstadter CSU-Stadtratsfraktion sagte in einer Stellungnahme, SPD und Junge Liste hätten maßgeblich zu der Situation beigetragen. Beide hätten sich Angeboten von CSU und Grünen verweigert, bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister alle Fraktionen zu berücksichtigen. So sei eine Patt-Situation im Stadtrat zwischen SPD und Junger Liste einerseits und CSU und Grünen andererseits entstanden. Dem einzigen AfD-Abgeordneten kam somit die entscheidende Stimme zu.