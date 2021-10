Höchberg: Preis von Staatspräsidenten Deutschlands und Italiens

Sie wollen sich länderübergreifend für die Integration von Menschen mit Autismus einsetzen: Dafür sind Höchberg im Landkreis Würzburg und die italienische Partnergemeinde Bastia Umbra jetzt ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein italienischer Amtskollege Staatspräsident Sergio Mattarella haben ihnen in Berlin den "Preis der Präsidenten für kommunale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien" verliehen. Höchberg ist der einzige bayerische Preisträger.

Auszeichnung geht an Höchberg und Bastia Umbra

Zusammen mit Bastia Umbra in der Region Umbrien wurde die Marktgemeinde für ein Projekt ausgezeichnet, das gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Autismus in den Mittelpunkt stellt. Geplant ist eine enge Vernetzung von Eltern und Betreuern. Ein erstes Treffen mit der italienischen Partnergemeinde ist im Frühjahr 2022 in Höchberg geplant. Der Gegenbesuch in Italien soll ebenfalls noch im kommenden Jahr stattfinden.

Rathauschefs reisten nach Berlin

Beim Festakt in der italienischen Botschaft in Berlin nahm Höchbergs Bürgermeister Alexander Knahn und seine italienische Amtskollegin Paola Lungarotti die Urkunde für ihr Gemeinschaftsprojekt entgegen. Damit ist auch ein Preisgeld von rund 40.000 Euro verbunden. Im März hatten beide Staatsoberhäupter gemeinsam deutsche und italienische Kommunen dazu aufgerufen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Mehr als 70 Partnerschaften und damit mehr als 140 Gemeinden haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Die Auswahl der Preisträger erfolgte durch eine paritätisch besetzte deutsch-italienische Jury.