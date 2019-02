Hochzeitskorso feuert Schüsse auf A3 ab – Polizei sucht Zeugen

Schüsse in der Einhausung

Der Autokorso fuhr von Michelbach weiter nach Laufach. Von Laufach kommend war der Tross in Richtung A3 unterwegs. Am Kreisverkehr Weiberhöfe musste ein unbeteiligter Autofahrer in den Graben ausweichen, um nicht mit einem Wagen aus dem Autokorso – der entgegenkam – zusammenzustoßen. Gegen 16.30 Uhr fuhr die Hochzeitsgesellschaft an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 und dort weiter bis zur Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost. In der Einhausung bei Hösbach verlangsamten die Autos ihre Fahrt. Einzelne Fahrer unternahmen riskante Bremsmanöver und fuhren nebeneinander. Zudem wurden mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert.

Ehrenrunden auf dem Kreisverkehr an der City-Galerie

In Aschaffenburg fuhr der Autokorso auf der Goldbacher Straße an der City-Galerie vorbei. Dort wurde wiederum in die Luft geschossen, außerdem wurden Passanten beleidigt. Die Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft blockierten auch hier den Kreisverkehr am Ende der Goldbacher Straße. Das Brautfahrzeug drehte fünf bis sechs Runden im Kreisverkehr. Der Autokorso fuhr weiter über die Platanenallee auf allen Fahrspuren. In der Würzburger Straße stoppte die Polizei den Großteil der Kolonne inklusive des Brautpaars. In den Fahrzeugen der Hochzeitsgesellschaft konnten unter anderem eine Schreckschusspistole samt Munition, nicht zugelassene Feuerwerkskörper sowie ein Schlagring sichergestellt werden. s

Die Polizei möchte nun ermitteln, wer aus der Hochzeitgesellschaft geschossen hat und wie viele Verkehrsteilnehmer durch Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft gefährdet worden sind. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.