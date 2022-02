Hochwasserwarnung für Teile Oberfrankens und Unterfrankens

In mehreren Landkreisen in Oberfranken und Unterfranken gelten Hochwasserwarnungen. Der Hochwassernachrichtendienst hat für betroffene Regionen die zweite von insgesamt drei Warnstufen ausgesprochen und in einem Landkreis Entwarnung gegeben.