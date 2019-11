Hochwasserschutz: Passauer Stadtrat gegen Grundschutzmauer

Der Hochwasserschutz an der Ilz ist seit Monaten ein heiß diskutiertes Thema in Passau. Streitpunkt waren meist die Auswirkungen einer Schutzmauer auf das Ensemble und das Stadtbild des Stadtteils Hals.

Bei der Hochwasserkatastrophe 2013 staute sich die Ilz auf Rekordhöhe auf. In der Ilzstadt und in Hals versanken die Gebäude teilweise bis zum ersten Stockwerk. Zuletzt gab es hier im März diesen Jahres Probleme, als sich die Ilz in wenigen Stunden gefährlich aufgestaut und Überflutungen verursacht hatte.

Grundschutzmauer: 1,75 Meter für Hochwasserschutz

Jetzt haben die Stadträte den Hochwasserschutz am Fluss Ilz aber abgelehnt. Der Grund: Ursprünglich plante man eine 600 Meter lange Grundschutzmauer am idyllischen Ufer mit einer Höhe von 1,40 Meter. Neuste Berechnungen des Landesamtes für Umwelt haben aber gezeigt: Die Mauer müsste noch höher gebaut werden, um Anwohner und Gebäude vor einem Jahrhunderthochwasser zu schützen - und zwar 1,75 Meter. Das bestätigt Karin Schmeller, Sprecherin im Rathaus, dem Bayerischen Rundfunk.

Betroffene: Hochwasserschutzmauer stört Stadtbild

Das ist zu hoch für viele Anwohner und Betroffene - sie befürchten, dass durch die Mauer das Stadtbild entstellt wird. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahren sind laut Schmeller über 400 Einwendungen von Bürgern eingegangen, die sich alle ausnahmslos mit der Höhe der Grundschutzmauer und der damit verbundenen Veränderung des Stadtbildes befassten.

Stadtrat stimmt gegen Grundschutzmauer

Das Ergebnis: Nach einer etwa zweistündigen Debatte im Stadtrat stimmte jetzt auch das Plenum mit einer Gegenstimme gegen das Vorhaben der Schutzmauer. Die Planungen zum Hochwasserschutz in Hals sind damit vom Tisch.

Häuser individuell vor Hochwasser schützen

Um Häuser und Anwohner dennoch vor Hochwasser zu schützen, will die Stadt mit betroffenen Hausbesitzern Kontakt aufnehmen. Die Häuser müssen jetzt mit individuellen bzw. dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen geschützt werden. Im Beschluss heißt es außerdem, dass die Qualität der Vorhersagen an der Ilz optimiert und die Alarmierung der Einsatzkräfte bzw. betroffenen Anwohner beschleunigt werden müsse.