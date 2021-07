Hochwasserschutz-Konzept für neun Kommunen an der Volkach

Als vergangenes Wochenende die Volkach und ihre Zuflüsse wieder über die Ufer getreten sind, war ganz Franken aufgrund des Dauerregens im Ausnahmezustand. Straßen waren überschwemmt, Keller sind vollgelaufen. Besonders betroffen war zum Beispiel Michelau im Steigerwald im Landkreis Schweinfurt. "Bei uns ist das Wasser immer schnell da. Wir haben nur kurze Zeit, um uns darauf vorzubereiten", sagt Michael Wolf, der Bürgermeister von Michelau. Dann fließt das Wasser weiter in Nachbargemeinden.

Um die Anwohner besser vor Hochwasser und Starkregen zu schützen, haben sich neun Kommunen entlang der Volkach zusammengetan. Ein gemeinsames Hochwasserschutz-Konzept soll in Zukunft dafür sorgen, dass das Wasser aus den Ortschaften am Nebenfluss des Mains zurückgehalten wird.

Hochwasser kommt für neues Konzept gerade recht

Es sei ein glücklicher Umstand, dass es jetzt während der Ausarbeitung des Konzepts wieder zu einem Hochwasser gekommen sei, sagt Leonhard Rosentritt vom Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen. So könne geprüft werden, ob sich das Hochwasser so ausbreitet, wie im Konzept berechnet.

Deshalb hat sich der Projektleiter Leandro Mücke vom zuständigen Ingenieurbüro ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. "Wir schauen uns die Stellen nochmal an, die bei dem Hochwasser vergangenes Wochenende zu Problemen geführt haben", sagt Mücke. Das Konzept könne dann entsprechend geändert oder erweitert werden.

Rückhaltebecken und Mauern als Hochwasserschutz

Projektleiter Leandro Mücke hat bereits konkrete Vorstellungen, wie die Hochwasserschutz-Maßnahmen entlang der Volkach aussehen könnten. Um das Wasser aus den Ortschaften zurückzuhalten, denkt Mücke zum Beispiel an Hochwasser-Rückhaltebecken, die in Trockenphasen zur Bewässerung genutzt werden können, oder an Gräben und Brücken, deren Leistungsfähigkeit erhöht wird.

Mücke sagt, dass die Ortschaften womöglich teilweise umgestaltet werden: "Eventuell sieht man hier und da mal eine Mauer mehr, die zum Hochwasserschutz dient", so Mücke. Auch im Wald sind Maßnahmen angedacht, um das Wasser dort zurückzuhalten und zu speichern.

Gemeinsames Konzept zum Schutz vor Hochwasser

In Michelau im Steigerwald habe es laut Bürgermeister Michael Wolf schon immer Probleme mit Hochwasser gegeben. Das sehe man auch an alten Häusern, bei denen Treppen hinauf zu den Eingängen führen. Neben Michelau sind Gerolzhofen, Volkach, Kolitzheim, Dingolshausen, Oberschwarzach, Lülsfeld, Frankenwinheim und Sulzheim am Konzept beteiligt.

Vor allem, weil Starkregen und Hochwasser durch den Klimawandel häufiger auftreten, haben die Kommunen beschlossen, ihre Bevölkerung gemeinsam besser vor Hochwasser zu schützen. Ein gemeinsames Konzept habe vor allem den Vorteil, dass auch die anderen Ortschaften mitgeschützt werden, sagt Wolf: "Was hilft es, wenn das Wasser schnell durch Michelau durchläuft und in Dingolshausen dann Schaden anrichtet?"

Bürgerinnen und Bürger müssen sich an den Kosten des Konzepts beteiligen

Im Herbst dieses Jahres sollen die ersten Entwürfe vorliegen. Diese werden von den Bürgermeistern der Kommunen bewertet, bevor das Konzept fertiggestellt wird. Anfang 2022 will das Architekturbüro den Bürgerinnen und Bürgern die verschiedenen Maßnahmen vorstellen. Erst dann wird entschieden, was davon umgesetzt wird.

An den Kosten für die Umsetzung müssen sich auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Das Ingenieurbüro aus Aachen ist bereits im Oktober 2020 mit dem Hochwasserschutz-Konzept beauftragt worden. Der Freistaat Bayern fördert die Erstellung des Konzepts über das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen zu 75 Prozent.