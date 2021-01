Hochwasserschutz in Passau: Gegner wollen Pläne stoppen

Die geplante Flutmauer am Inn in Passau sorgt wieder einmal für Gesprächsstoff. Aktuell geht es um den parteiübergreifenden Antrag von 18 Stadträten, die die Pläne stoppen wollen. Ratsmitglieder aus fünf Parteien stehen hinter diesem Antrag. Initiator ist der Grünen-Stadtrat Karl Synek.

"Hinausgeschmissenes Geld"

Als Hauptargument führt Synek die hohen Kosten für den Hochwasserschutz am Inn an. Synek zum Bayerischen Rundfunk: "Allein das heuer geplante Gutachten zum Untergrund der Innpromenade kostet 600.000 Euro. Das ist für mich hinausgeschmissenes Geld und in Zeiten von corona-bedingten Sparmaßnahmen auch nicht mehr vermittelbar." Insgesamt werden die Kosten auf 16 Millionen Euro geschätzt. Vorhabensträger ist der Freistaat Bayern. Etwa die Hälfte muss die Stadt Passau aufbringen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme nicht mehr, heißt es in dem Antrag.

Nicht nur die Optik stört

Gegen die Flutmauer sprechen laut Antragsteller noch andere Gründe: unter anderem das Fällen von Alleebäumen, die Optik einer mannshohen Mauer und die eventuellen Auswirkungen auf Brücken und andere Stadtteile. Die Unterzeichner wollen deshalb, dass ab sofort alle weiteren Planungen und die damit zusammenhängenden Leistungen für den Bau der Hochwassermauer am Inn eingestellt werden. Der Stadtrat wird vermutlich in der nächsten Plenumssitzung Anfang Februar über den umstrittenen Hochwasserschutz debattieren.

Bürgerentscheid möglich

Beim Jahrhunderthochwasser 2013 standen alleine in dem Bereich nahe des Inn 50 Wohnhäuser unter Wasser. Der dort entstandene Schaden betrug der Stadt zufolge rund 15 Millionen Euro. Der jetzt geplante Hochwasserschutz sieht den Bau einer bis zu 1,20 Meter hohen Schutzmauer entlang der Promenade vor. Im Hochwasserfall sollen darauf mobile Schutzwände montiert werden können. Der Hochwasserschutz am Inn wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Auch ein Bürgerentscheid ist möglich.