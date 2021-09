Hochwasserschutz fehlt: Feuchtwangen will Problem anpacken

Drei Probleme gleichzeitig: Grundwasser, Kanal und Hochwasser

Das vergangene Unwetter hat erneut gezeigt, welche extreme Kraft Wasser hat. Vier Tage lang stand es in den Kanälen in Feuchtwangens Untergrund und ist nicht mehr abgeflossen. Dieses Phänomen sei für Anwohner und Stadtspitze allerdings neu. "Wir haben ein Grundwasser-Problem, ein Kanal-Problem, und wir haben ein Hochwasser-Problem", erklärt Bürgermeister Patrick Ruh. Alle drei Probleme zusammen seien bislang noch nicht aufgetreten.

Pumpanlage schafft nur begrenzte Wassermenge

Das Nadelöhr ist die Pumpanlage an der Mooswiese, sagt Tiefbauamtsleiter Jörg Körner. In Feuchtwangen gibt es ein Mischsystem. Das bedeutet: Schmutzwasser und Regenwasser fließen zusammen in einem Rohr in Richtung Kläranlage. Das Pumpwerk transportiere an dieser Stelle nur die maximal zulässigen zwölf Liter pro Sekunde zur Kläranlage. Kommt mehr Wasser an, läuft der Kanal langsam voll und leitet das Wasser am anderen Ende mit Hilfe eines Überlaufs direkt in die Sulzach ein. Das funktioniert aber nur, wenn die Sulzach einen normalen Pegelstand hat. Sobald sie selbst schon über die Ufer getreten ist, kann auch kein Wasser mehr aus dem Kanal abfließen, sagt Körner. Ein größerer Durchmesser des Kanals, der bei der Diskussionsrunde angesprochen wird, würde nichts bringen. Außerdem habe die Kläranlage eine andere Aufgabe als Hochwasser aufzunehmen und zu reinigen. Würde man sie derart konstruieren, dass sie mögliche Hochwasserereignisse puffern könnte, führe das zu unrealistisch hohen Kosten.

Dauerregen ließ Grundwasserpegel steigen

Ein weiteres Problem seien die starken Regenfälle im Frühsommer gewesen, sagt Tiefbauamtsleiter Jörg Körner. Dadurch seien die Böden voller Wasser gewesen und hätten das Hoch- beziehungsweise Niederschlagswasser nicht mehr aufnehmen können. Daher sei der Grundwasserpegel sehr hoch gewesen, was dazu geführt habe, dass das Wasser bei einigen Anwohnern regelrecht durch Kellerwände in die Gebäude reingesprudelt ist. Hier könnten nur gute Sicherungsmaßnahmen die alten Gebäude schützen, so Bürgermeister Ruh. Bei Neubauten rät Ruh dazu, auf eine Unterkellerung zu verzichten.

Hochwasserschutz hat in Feuchtwangen nicht höchste Priorität

Vom Staat wurde die Stadt Feuchtwangen für Hochwasserschutzmaßnahmen bislang nur in Priorität 3 eingestuft - also nicht in die höchste Dringlichkeitsstufe, erklärt Bürgermeister Patrick Ruh. Da hätten andere Projekte Vorrang gehabt.

Lösung: Wasserstand der Sulzach muss niedrig bleiben

Tiefbauamtsleiter Jörg Körner sieht für die Mooswiese in Feuchtwangen bislang nur eine Lösung: Der Wasserstand der Sulzach muss durch Schutzmaßnahmen so niedrig gehalten werden, dass nicht zu viel Wasser im Kanal ist. Die Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach, wie der Hochwasserschutz in der Stadt verbessert werden kann, haben begonnen, berichtet Bürgermeister Ruh. Regelmäßig will er die Bürgerinnen und Bürger über den Fortschritt informieren. Bis der Hochwasserschutz fertig ist, müssen die Ringstraßen-Bewohner weiter in Sorge vor dem nächsten Unwetter leben.