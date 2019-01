Hochwasserschutz: Bau von Flutpoldern wird erneut geprüft

Flutpolder sind große Flächen, die direkt an Flüssen liegen und Auffangbecken für große Wassermassen in Überschwemmungssituationen sein sollen. Aber was bringen diese Flutpolder wirklich? Das Umweltministerium hat ein Gutachten dazu wochenlang ausgewertet. Das Ergebnis hat Umweltminister Torsten Glauber von den Freien Wählern heute im Kabinett vorgestellt.

„In dem Gutachten steht, dass die Flutpolder eine Scheitelkappung, eine Wirkungsweise von 10 Prozent haben.“ Torsten Glauber, Umweltminister Bayern

Die Flutpolder haben demnach eine Wirkungsweise von zehn Prozent. Das bedeutet, wenn der höchste Punkt des Wasserspiegels, die sogenannte Scheitelwelle, vier Meter hoch ist, senkt ein Flutpolder diese Scheitelwelle um 40 Zentimeter.

Wirkung versus Bauzeit und Grundwasserauswirkungen

Die Polder wirken, laut Gutachten. Das Problem: Der Bau dauert lange, fast bis zu 15 Jahren. Deswegen prüft die Staatsregierung noch einmal vertieft.

„Wir werden aufgrund der Funktionsweise der Polder die Grundwasserauswirkungen betrachten. Damit geh ich dann erneut ins Kabinett und dann werden wir Entscheidungen treffen.“ Torsten Glauber, Umweltminister Bayern

Außerdem bleibt die Angst, dass in den Regionen, in denen Polder gebaut werden, die Gefahr steigt, dass bei den Anwohnern die Keller volllaufen. Deswegen möchte Umweltminister Glauber noch einmal ein bis anderthalb Jahre prüfen. In der Zeit soll auf schneller wirkende Maßnahmen gesetzt werden - etwa Renaturierungsmaßnahmen an Zuflüssen zur Donau, Deichrückverlegungen und -erhöhungen zwischen Straubing und Vilshofen.

Wie viel Geld die Staatsregierung investieren möchte, steht nicht in dem Kabinettsbeschluss. Die Summe ist Teil der Haushaltsverhandlungen in den nächsten Wochen.

Niederbayern ist zufrieden mit dem Kabinettsbeschluss

In Niederbayern hatte die damalige Koalitionsvereinbarung zu den Poldern zu wütenden Protesten geführt. CSU-Kommunalpolitiker wandten sich mit einem Brandbrief an die Staatsregierung, denn die Deggendorfer stehen immer noch unter dem Eindruck des Hochwassers von 2013, als Fischerdorf bei Deggendorf überschwemmt wurde. Nun gibt sich der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter zufrieden.

„Ich hab von Anfang an gesagt, dass man sich an Fakten orientieren soll, an der Sachfrage und daraus keine politische Frage machen soll. Und deshalb begrüße ich das außerordentlich, dass das alles nochmal intensiv angeschaut wird.“ Christian Bernreiter, Deggendorfer Landrat

Hartmann nennt die Entscheidung „Gutachteritis“

Ludwig Hartmann, der Fraktionschef der Grünen, spricht nach dem Beschluss des Kabinetts von „Gutachteritis“. Seiner Meinung ist die ganze Politik zum besseren Hochwasserschutz zum Eiertanz geworden. Er fordert verbindliche Maßnahmen.

„Was wir brauchen, sind verbindliche Maßnahmen im Hinterland, wo wir Wassermengen schon früher zurückhalten und dann den ein oder anderen Polder, um wirklich bei einem Jahrhunderthochwasser extreme Wasserspitzen umleiten zu können, um dann für einen möglichst guten Schutz der Anrainer zu sorgen.“ Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Grüne

SPD fordert schnelle Veröffentlichung des Gutachtens

Wie der Deggendorfer Landrat Bernreiter verlangt die SPD, dass das aktuelle Gutachten möglichst schnell veröffentlicht werden soll. Umweltminister Glauber verspricht, dass dies morgen geschehen soll.