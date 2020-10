Hochwasserschutz an der Donau: Baubeginn im Kreis Deggendorf

Die Bauarbeiten für die Hochwasserschutzanlagen im Polder Offenberg/Metten beginnen mit dem Bau eines neuen Schöpfwerks bei Metten im Kreis Deggendorf. Nach Fertigstellung wird es zu einem der größten in ganz Bayern gehören. Insgesamt sind für die bauliche Umsetzung im Polder rund sechs Jahre Bauzeit angesetzt.

Schöpfwerk schafft über 10.000 Liter pro Sekunde

In diesen Tagen starten die Bauarbeiten am Schöpfwerk. Wie die Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft (Wiges) mitteilt, ist diese Anlage mit einer Leistung von über 10.000 Litern pro Sekunde die größte im noch ausstehenden Bauprogramm an der Donau zwischen Straubing und Vilshofen.

Vorbereitungen über den Winter

Der Deichbau zwischen Deggendorf und der A3 sowie der Bau von mehreren Einzelbauwerken - unter anderem eine Brücke über den Sulzbach oder das Schöpfwerk Kleinschwarzach - beginnen dann im Frühsommer 2021. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen werden über den kommenden Winter an mehreren Stellen Vorbereitungen getroffen, zum Beispiel Rodungen.

Spatenstich entfällt wegen Corona

Die veranschlagten Baukosten liegen bei 53,7 Mio. Euro. Diese Kosten teilen sich größtenteils die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern. Die Kommunen Offenberg und Metten sind an den Baukosten anteilig beteiligt. Planung und Abwicklung einschließlich Grunderwerb, Bauüberwachung und Abrechnung führt die Wiges GmbH durch. Ein offizieller Spatenstich für den Ausbau im Kreis Deggendorf entfällt wegen der hohen Corona-Fallzahlen, teilt die Wiges mit.