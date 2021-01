Hochwasserlage in Unterfranken

Leichtes Hochwasser in weiteren Regionen

In der Rhön liegen derzeit noch zwischen 40 und 50 Zentimeter Schnee. Es regnet und der Schnee taut. Die Pegel von Saale, Brend, Lauer, Streu und Thulba steigen. Hier besteht im Moment Meldestufe eins oder zwei. Leonhard Rosentritt, Chef im Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen rechnet nicht damit, dass Keller volllaufen könnten. Wer in Bad Kissingen im Rosengarten oder im Luitpoldpark spazieren geht könnte aber "nasse Füße" bekommen. Bei Bad Neustadt würden wohl die Saalewiesen überschwemmt, "was allerdings auch gewollt ist". Laut Rosentritt sind die aktuellen Hochwässer "normal und auch nützlich für die Natur".

Marktheidenfeld sperrt Parkplatz am Main

Durch den anhaltenden Regen und der Schneeschmelze ist der Wasserpegel der Sinn am Freitag sehr schnell angestiegen. Der Messstand des Pegels in Mittelsinn im Landkreis Main-Spessart hat aktuell Meldestufe 2 erreicht. Die Stadt Marktheidenfeld hat wegen der ansteigenden Pegelstände des Mains vorsorglich den Mainkai-Parkplatz gesperrt. Fahrzeughalter werden gebeten, ihr dort geparktes Fahrzeug baldmöglichst umzuparken. Das Tauwetter und vorhergesagte starke Regenfälle sorgen am Wochenende für steigendende Pegel an Main und auch an der Tauber. Sie bringt etwas mehr Wasser, teilt die Stadt Wertheim mit. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das "Messbrückle" in Wertheim Freitagnachmittag hochgefahren. Es sei außerdem damit zu rechnen, dass die Mainspitze in Teilen überschwemmt wird. Da der Main-Pegel sich jedoch noch im normalen Bereich befindet, sei der Abfluss in vollem Umfang gegeben.