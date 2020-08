Hochwasserlage in Passau entspannt sich

In Passau gibt es Entwarnung: Entgegen früherer Warnungen des Wasserwirtschaftsamtes, wird die höchste Meldestufe wohl nicht erreicht. Der Inn, der meist für die Hochwassersituation in Passau verantwortlich ist, habe seinen Scheitel bereits in der Nacht passiert, heißt es.

Verkehrssperrungen dauern noch an

Laut Aussagen des Hochwassernachrichtendienstes (HND) beträgt der aktuelle Pegel der Donau 7,88 Meter. Meldestufe 3 ist damit erreicht. Mit Meldestufe 4 wird nicht mehr gerechnet.

Folgende Sperrungen dauern aber noch an: Die Fritz-Schäffer-Promenade (Donau-Ufer) ist weiterhin für den gesamten Verkehr gesperrt. Umleitungen sind beschildert. Linienbusse werden umgeleitet. Die Innpromande ist ebenfalls nicht begehbar. Die Unterführung Sulzsteg ist gesperrt, die Parkplätze unter der Schanzlbrücke zum Teil. Die Parkplätze an der Ortsspitze und die Wohnmobil-Stellplätze in Racklau stehen nicht nur Verfügung. Gute Nachricht: Die B12 in der Ilzstadt und die B388 bei Löwmühle müssen nicht gesperrt werden.

Aktuelle Eindrücke aus Passau

Im Bereich Ortsspitze/Altstadt werden vereinzelt Keller ausgepumpt. Teilweise sind Garagen und Eingänge mit Sandsäcken gesichert. Es sind nur wenige Feuerwehren im Einsatz. Die Feuerwehr spricht von einer ruhigen Nacht und einigen wenigen Einsatzkräften, die für die Anwohner als Ansprechpartner da seien.