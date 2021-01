Hochwasserlage in Niederbayern trotz steigender Pegel entspannt

Die Hochwasserlage in Niederbayern bleibt weiterhin entspannt. Das Polizeipräsidium Niederbayern meldete am Sonntag keine Einsätze aufgrund des Hochwassers.

Meldestufe 2 im Landkreis Kelheim überschritten

Der Landkreis Kelheim meldet, dass die Donau hier Meldestufe 2 überschritten hat. Das bedeutet, dass bereits land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sind oder es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommt. Nach aktueller Vorhersage werde der Scheitel an der Donau von Sonntag bis Montag erwartet.

Im Laufe des Montags soll der Pegel dann aber wieder sinken. Der Pegel der Abens in Aunkofen befindet sich noch immer bei Meldestufe 1. Aufgrund des fallenden Wasserstandes am Pegel Siegenburg ist davon auszugehen, dass auch an der unteren Abens der Wasserstand demnächst wieder fällt.

Meldestufe 2 von Straubing bis Vilshofen

Einen Anstieg des Donau-Wasserpegels meldet der Hochwassernachrichtendienst für Straubing, Deggendorf und Vilshofen. Hier gilt Meldestufe 2. Wie Thomas Kindel, Sachgebietsleiter Katastrophenschutz im Landratsamt Deggendorf auf BR-Anfrage mitteilte, hatte die Donau in Deggendorf am Sonntagvormittag einen Pegel von 5,58 Meter. Die Situation an der Isar am Messpunkt Plattling sei nach wie vor ruhig, so Kindel. Hier liegt der Pegel bei 2,33 Metern. Erst ab einem Pegel von 2,90 Metern sei Meldestufe 1 erreicht, so Kindel.