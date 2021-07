Hochwasserlage in Franken entspannt sich langsam

Das Wasser will nur langsam weichen. Auch am Sonntagmorgen (Stand 10.00 Uhr) zeigt der Pegel für die Aisch am Messstand Laufermühle im Landkreis Erlangen-Höchstadt Meldestufe 4. Hier war gestern der Stand eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. Ein Therapiezentrum musste evakuiert werden. In Adelsdorf liefen aktuell noch die Aufräumarbeiten, so eine Sprecherin des Landratsamts. Insgesamt aber habe sich die Lage im Landkreis deutlich entspannt.

Seit drei Tagen gilt der Katastrophenfall

Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim gilt nach wie vor der Katastrophenfall. Hier waren die Menschen besonders stark vom Hochwasser betroffen. Ein wenig Entspannung brachte der Samstag, an dem es keine weiteren großen Regenfälle gab. Heute Vormittag nun trafen sich die Verantwortlichen im Landratsamt, um die Lage zu sondieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. "Die Pegel fallen." Das sagte der Sprecher des Landratsamts Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Bastian Kallert nach der Lagebesprechung dem BR. Die Situation habe sich in der Nacht entspannt. Die letzten Einsätze der Feuerwehren waren um 00.30 Uhr beendet.

1.000 Einsätze im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Insgesamt seien es seit Freitag weit mehr als 1.000 Einsätze gewesen, sagte der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Rainer Weiskirchen. Über 1.300 Einsatzkräfte waren in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, vollgelaufene Keller auszupumpen und Sackbarrieren zu errichten. Beteiligt waren allein 1.200 Feuerwehrmänner und -frauen, etwa 80 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und um die 30 Verantwortliche der Führungsgruppe Katastrophenschutz.

Aufräumarbeiten sind in vollem Gange

Heute geht es vor allem darum, sich um die Nachwehen der Regenfälle zu kümmern, erläuterte Bastian Kallert. Die Schäden müssten entsorgt werden. Für die Bevölkerung sei außerdem auch heute wieder ein Bürgertelefon geschalten. Unter der Telefonnummer 09161 92-8080 können sich vom Hochwasser Betroffene zwischen 9.00 und 14.00 Uhr an das Landratsamt wenden. Positiv sei, dass es nach derzeitigem Stand weder bei den Einsatzkräften noch bei den Bürgerinnen und Bürgern nennenswerte Verletzungen gegeben habe, so Kallert weiter. Der Katastrophenfall aber bleibe bis auf Weiteres bestehen.

"Die Feuerwehr wischt nicht!"

Die freiwillige Feuerwehr von Neustadt an der Aisch betonte derweil: "Die Feuerwehr wischt nicht!" "Die Feuerwehr Neustadt a.d. Aisch hilft gerne, wenn es erforderlich ist – auch wenn Sie Wasser im Gebäude haben oder dieses droht, ins Haus zu fließen. ABER aus gegebenem Anlass müssen wir darauf hinweisen, dass wir keine allgemein üblichen Hausarbeiten erledigen!", so die Feuerwehr.