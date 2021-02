Hochwasserlage in Bayern entspannt sich

Wegen steigender Pegel sind jetzt alle Fähren an der Mainschleife in Unterfranken außer Betrieb. Zuletzt war die Mainfähre Wipfeld im Landkreis Schweinfurt geschlossen worden, teilte Bürgermeister Tobias Blesch mit. Autofahrer müssen zum Teil weite Umwege fahren, beispielsweise über die Mainbrücke zwischen Berg- und Grafenrheinfeld oder zwischen Volkach und Astheim.

Kind und Vater aus Saale gerettet

In Bad Kissingen ist ein Neunjähriger in die wegen Hochwasser angeschwollene Saale gefallen, so die unterfränkische Polizei. Mutter und Vater sind hinterher gesprungen, um ihm zu helfen. Anders als die Mutter sind Vater und Sohn nicht mehr von selbst ans Ufer gekommen, sondern abgetrieben. 40 Einsatzkräfte waren zur Stelle, und konnten die beiden retten.

Stützmauer eingestürzt

In Mittelsinn ist durch das Hochwasser an der Sinn in die Stützmauer eines Zwischenbaus von zwei Wohnhäusern in der Nacht von Freitag auf Samstag eingestürzt. Die Mauer war durch die Wassermassen unterspült worden und beeinträchtigte so die Statik des Gebäudes. In dem ehemaligen Lagergebäude ist ein Tattoo-Studio untergebracht. Das Gebäude ist derzeit gesperrt und darf nicht betreten werden. Wasser fließt nicht hinein. Die Feuerwehr hatte noch am Freitag Sandsäcke vorsorglich gefüllt, aber wohl nicht mit einem derartigen Vorfall gerechnet.

Güterschiff rammt Brückenpfeiler in Oberfranken

Auf dem Main-Donau-Kanal bei Eggolsheim im Landkreis Forchheim ist ein Güterschiff bei Hochwasser und starkem Wind gegen den Pfeiler einer Straßenbrücke geprallt. Das Schiff war mit Hilfe eines Schubschiffes auf dem Weg zu einer Werft. Nach dem Zusammenprall mit dem Brückenpfeiler sei der 108 Meter lange Verbund in der Uferböschung gelandet, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, habe der Schiffsführer die Fahrt auf dem Main-Donau-Kanal fortgesetzt. Ein Zeuge hatte die Kollision beobachtet und die Wasserschutzpolizei verständigt. Diese konnte das Gütermotorschiff, das keine Fracht geladen hatte und deshalb hoch aus dem Wasser ragte und windanfällig war, in der Schleuse Strullendorf kontrollieren. Den Schiffsführer erwartet nun ein hohes Bußgeld.

Mobile Schutzwände schützen Regensburg

In Regensburg wurde am Sonntag die Warnstufen zwei erreicht. Zu Einsätzen kam es laut Polizei zunächst aber nicht. Auch Straßen hätten nicht gesperrt werden müssen. Bei einem Donau-Hochwasser dieser Dimension ist die Altstadt der Welterbestadt üblicherweise durch mobile Schutzwände gut abzuschirmen. In Würzburg bat die Polizei Autofahrer, ihre am Main abgestellten Wagen umzuparken.