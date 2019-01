Hochwasserlage: Erste Überflutungen nördlich der Donau

Nach den kräftigen Niederschlägen und mit beginnender Schneeschmelze steigen die Wasserstände im Freistaat an. Laut dem aktuellsten Hochwasserlagebericht kommt es vor allem nördlich der Donau zu leichten Ausuferungen und Überflutungen landwirtschaftlicher Flächen.

Besonders betroffen sind die Frankenalb und die Fränkische Alb. Hier sind im Oberlauf von Wörnitz, Altmühl, sowie der östlichen und westlichen Zuflüsse zur Regnitz derzeit Ausuferungen im Bereich der Meldestufen 1 und 2 zu verzeichnen.

Teilweise sogar zweithöchste Meldestufe 3

Vereinzelt ist auch Meldestufe 3 erreicht (Pegel Büg /Schwabach). Die maximalen Pegelstände werden hier im Laufe der Nacht zum Montag oder am Montag größtenteils in Meldestufe 1 oder 2 erreicht. Vereinzelt kann kurzzeitig auch die zweithöchste Meldestufe 3 erreicht werden, so etwa in Schwarzach, Schwabach und Pegel Harburg an der Wörnitz.

Außerdem betroffen sind die Einzugsgebiete des Regen, des Oberen Main und der Fränkischen Saale sowie die südlichen Donauzuflüsse Zusam, Abens, niederbayerische Vils und die Sur. Hier kann im Laufe der Nacht oder morgen früh an einzelnen Pegeln Meldestufe 1 erreicht werden.