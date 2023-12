Hochwassergefahr vorbei - Viel Sonne zum Wochenstart

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich am Wochenende weiter entspannt. Am Sonntag wurden nur noch an einzelnen Pegeln, insbesondere an der Donau in Niederbayern, die Meldestufen eins oder zwei erreicht.

Fast alle Pegel wieder im Normalbereich

Der Hochwassernachrichtendienst (HND) erwartet, dass die Wasserstände bis zum Wochenanfang weitgehend wieder im normalen Bereich liegen. Bereits am Samstag hatte der HND mitgeteilt, dass die Überschwemmungen im Freistaat mit dem trockenen Wetter enden würden.

Schmelzender Schnee sowie Regen hatten die Pegel einiger Gewässer im Freistaat in den vergangenen Tagen mitunter rapide ansteigen lassen. Vor allem an der Donau und den südlichen Zuflüssen waren zeitweise von den Behörden Warnungen ausgesprochen worden.

In Passau sind die hochwasserbedingten Sperrungen mittlerweile aufgehoben. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, ist der Pegel der Donau wieder "auf ein normales Maß zurückgegangen". Die Feuerwehr habe die Fritz-Schäffer-Promenade gesäubert, ab sofort sei die Durchfahrt wieder möglich, hieß es von der Stadt Passau. Auch die anderen Sperrungen wurden aufgehoben, der Verkehr fließt wieder regulär.

Sonniger Wochenstart, danach durchwachsen

Am Sonntag zeigte sich in weiten Teilen des Freistaats die Sonne und auch am Montag hält das freundliche Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an, sobald sich der Nebel auflöst. An Donau und Naab kann es allerdings den ganzen Tag trüb bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei Grad in den Nebelgebieten und örtlich sehr milden 13 Grad am höheren Alpenrand.

Ab Dienstag ziehen aus Richtung Norden Wolkenfelder nach Bayern. Den milden Tagestemperaturen tut dies zunächst keinen Abbruch, am Mittwoch bringen die Wolken dann aber auch Regen mit sich. Es kühlt ab, örtlich kann es Glatteis geben, in den höheren östlichen Mittelgebirgen auch Schnee.