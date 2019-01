Hochwassergefahr steigt: Erste Überschwemmungen in Bayern

Leichtes Hochwasser in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch einige Flüsse in Ostbayern sind leicht über die Ufer getreten. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldet, ist besonders die Vils betroffen. Die Kleine Vils bei Dietelskirchen (Landkreis Landshut) beispielsweise hat in der Nacht auf Montag die Meldestufe zwei überschritten. Auch die Flutmulde in Landshut ist überflutet, wie die Polizei Niederbayern am Morgen miteilte. An der Rott im Landkreis Rottal-Inn ist Meldestufe eins erreicht worden. Demnächst rechnet der Hochwassernachrichtendienst mit Meldestufe drei an der Abens bei Mainburg (Landkreis Kelheim).