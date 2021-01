Hochwassergefahr in Bayern: Erste Feuerwehreinsätze

Schneeschmelze und ergiebige Regenfälle: Der Hochwassernachrichtendienst warnt derzeit vor Überflutungen insbesondere in Nordbayern. Dort könne das Wasser in allen drei fränkischen Bezirken über die Ufer treten. Eine Vorwarnung gab es auch für die Donauregion im Raum Regensburg und weitere große Teile der Oberpfalz.

Stellenweise Meldestufen 1 und 2 erwartet

Den Hochwasserexperten des Umwelt-Landesamtes in Augsburg zufolge kann es nördlich der Donau am Freitag in den Einzugsgebieten von Regen, Naab und Altmühl stellenweise zu kleineren Überschwemmungen kommen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern geht davon aus, dass hier vereinzelt die Meldestufen 1 und 2 erreicht werden. Bei den Flutmeldestufen 1 und 2 werden aber allenfalls Äcker und Nebenstraßen überflutet, Ortschaften sind erst ab der dritten Stufe betroffen.

Erste Feuerwehreinsätze im Landkreis Aschaffenburg

In Franken wurden am frühen Freitagmorgen die Warnstufen eins und zwei in einigen Orten erreicht. Stufe zwei galt etwa bei Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg. Dort stieg der Fluss Kahl binnen kurzer Zeit stark an, so dass zwischenzeitlich sogar Stufe drei erreicht war. Die Feuerwehr der Nachbargemeinde Mömbris wurde zu einigen gefluteten Kellern gerufen. Größere Hochwassereinsätze habe es in Bayern aber bisher trotz der steigenden Pegelstände nicht gegeben, teilten die Polizeipräsidien im Freistaat am Freitagmorgen mit.

Auch an den Donauzuflüssen könnte es Überschwemmungen geben

An den Donauzuflüssen südlich der Donau gelten seit dem Morgen an einzelnen Messstellen Hochwassermeldestufe 1 bis 2. So zum Beispiel an der Kleinen Vils bei Dietelskirchen im Landkreis Landshut oder an der Rott bei Kinning und Postmünster im Kreis Rottal-Inn.

Schwaben: Landwirtschaftliche Flächen unter Wasser

Auch in Schwaben sei es aufgrund anhaltender Niederschläge und Schneeschmelze zu deutlich angestiegenen Wasserständen gekommen, so Stefan Laurent, der Leiter der Hochwasservorhersagezentrale Iller/Lech, im Gespräch mit dem BR. Daher sei es vereinzelt zu Ausuferungen an Günz, Mindel und Zusam gekommen. Davon seien aber lediglich landwirtschaftliche Flächen, keine Häuser betroffen. Grundsätzlich seien die Flüsse noch sehr aufnahmefähig. Auch für die kommenden Tage erwartet Laurent nicht, dass in Schwabens Flüssen die zweithöchste Meldestufe 3 erreicht wird.

In Oberbayern liegt derzeit trotz Tauwetter und Regen keine Hochwassergefahr vor - auch nicht für den Raum Rosenheim und Miesbach. Da die Niederschläge laut Vorhersagen anhalten sollen, könnten die Pegel im Laufe des Wochenendes aber steigen.

Mildes Wetter und weitere Regenfälle für die nächsten Tage erwartet

Auch der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass es durch die Schneeschmelze zu Hochwasser kommen könnte, insbesondere am Alpenrand. In den nächsten Tagen soll es nach Angaben der Meteorologen weiter regnen - und auch warm bleiben: Die Temperaturen sollen in Bayern zwischen zwei Grad im Norden und zwölf Grad am Bodensee liegen. Auch nachts sollen sie bis zum Wochenende oftmals im positiven Bereich bleiben.