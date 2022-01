Hochwasserwarnung für weite Teile Frankens und die Oberpfalz

Der Hochwasser-Nachrichtendienst Bayern (HND) warnt vor Überschwemmungen in zahlreichen Landkreisen in Franken und der Oberpfalz. Durch den anhaltenden Regen steigen vor allem die Pegel an den Zuflüssen des Mains.