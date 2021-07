Hochwasser: THW Mittelfranken nach Rheinland-Pfalz alarmiert

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) aus Mittelfranken helfen auch weiterhin in den vom Hochwasser stark betroffenen Gebieten in Westdeutschland. Die Einsatzkräfte des THW, die bislang in Nordrhein-Westfalen gegen die Folgen des Hochwassers gekämpft hatten, sind nun nach Rheinland-Pfalz alarmiert worden.

Schwabacher und Erlanger Helfer in Ahrweiler

Um Mitternacht fuhren die THW-Kräfte aus Erlangen und Schwabach zum Bereitstellungsraum am Nürburgring, heißt es in einer Mitteilung des THW. Von dort aus soll es in den Landkreis Ahrweiler weitergehen. Im Katastrophengebiet habe die Schwabacher Fachgruppe Logistik und Verpflegung den Auftrag, die hunderten Helfer zu versorgen.

THW stellt Stromversorgung wieder her

Die Infrastruktur für eine solche Aufgabe sei vor Ort völlig zerstört, so das THW. Die Erlanger Fachgruppe Elektroversorgung kümmert sich der Mitteilung zufolge um die Stromversorgung. Auch damit die Schwabacher Kollegen ihre Küche in Betrieb nehmen können, um die Verpflegung zu gewährleisten.